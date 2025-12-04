香港強積金今年人均仍大賺4.4萬元

強積金年初至今，人均仍大賺4.4萬元。(大公報) 中評社香港12月4日電／GUM昨公布11月份強積金（MPF）表現。2025年11月“GUM強積金綜合指數”微跌0.02%，打工仔人均虧損64元，但年初至今人均仍大賺4.4萬元。展望12月，GUM首席投資總監劉嘉鴻指，在恐慌情緒退潮、聯儲局減息預期升溫帶動下，美股有望錄得正面表現，但須留意虛擬資產的波動，已開始影響主流投資市場所帶來的風險。GUM表示，恒生指數上月穩守兩萬五點上方，目前PE僅12至13倍，估值仍具吸引力。



大公報報導，劉嘉鴻表示，美股因美國政府持續停擺引發流動性緊張及AI泡沫論再起而下挫，使強積金11月人均一度虧損達4000元。但停擺結束後，且2025年第三季科技巨頭財報普遍亮眼，顯示企業對AI的資本投入已轉化為實質盈利引擎，雲端、芯片及廣告業務均錄得強勁增長，使市場信心回穩，而強積金綜合指數亦在最後一個交易周連續上升。



就資產配置方面，GUM策略及投資分析董事雲天輝表示，強積金10月和11月的走勢雷同，都是“月中下跌，月尾追平”，當中科技類比重較高的基金波幅尤其顯著，原因在於高估值板塊更容易受消息面影響而出現劇烈波動。他表示，雖然AI泡沫疑慮擴散至亞洲，但港股展現相對的韌性，恒生指數整月穩守25000點上方，目前PE僅12至13倍，估值仍具吸引力。他建議成員定期檢視風險承受能力與投資目標，避免受短期消息急買急賣。



積金評級：全年回報或17.6%



積金評級主席叢特朗普亦指，儘管未能實現連續第七個月投資收益，但憑藉強積金供款，系統總資產規模仍連續第七次創下歷史新高。他表示，強積金今年平均月度回報約1.46%，若12月達至此水平，年度回報將達17.6%，成為史上第四佳年度表現（僅次於2003、2017及2009年）。與今年類似，上述年份香港及內地股票基金同樣是年度表現最佳的類別。