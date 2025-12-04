香港樓價向上　廿大屋苑估值14個報升

中評社香港12月4日電／大公報報導，本港經濟持續向好，加上減息周期來臨，樓價指數已連漲5個月，銀行估價亦隨之上揚。記者統計的20個屋苑單位最新估值，多達14個按月報升，佔比高達七成，個別新界上車屋苑追落後，其中馬鞍山新港城估價升幅最顯著，單月上調逾3%。



20個屋苑中衹有天水圍嘉湖山莊下跌，中層三房戶估值失守500萬元，最新為495萬元，按月下跌1.4%。



隨著樓市氣氛回暖，樓價連月向上，銀行亦相應調升住宅物業估值。《大公報》抽選20個屋苑單位於恒生銀行進行網上估價，涉及一房至四房戶型，實用面積由282至975方呎，發現其中14個單位的最新估值相比11月初調高，升幅介乎0.2%至3.4%，有5個單位估值按月持平，衹有1個單位估價被調低（見表）。



屯門市廣場漲價3%排第二



升幅最多是馬鞍山新港城H座低層1室三房單位，實用面積519方呎，上月初估價為644萬元，最新升至666萬元，短短約1個月急升22萬元或3.4%，對比今年3月低位估值615萬元更大幅調升51萬元，其間累計上升8.3%。



屯門市廣場單位估價按月升幅亦達3%，為20個屋苑中升幅第二高，單位為3座高層E室，實用面積392方呎，兩房間隔，最新估值448萬元，比11月初估值435萬元，高出13萬元或3%。該單位今年4月最低估值衹有404萬元，短短約8個月反彈44萬元，升幅高見10.9%。



將軍澳熱門上車屋苑新都城估值按月上升近2%，涉及1期6座高層F室，實用面積364方呎，屬兩房戶型，最新估值576萬元，較上月估值566萬元高出1.8%。

