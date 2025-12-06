國家能源局：中國算電協同發展潛力巨大

國家能源局發展規劃司司長任育之（中評社 海涵攝） 中評社北京12月6日電（記者 海涵）國家能源局發展規劃司司長任育之12月5日出席國新辦舉行的交流會，期間，他就算力相關用電情況予以介紹。任育之說，我國電力供應保障充足，算電協同發展潛力巨大，完全能夠支撐人工智能產業的快速發展需求。



任育之表示，近年來，人工智能已成為全球熱點領域，其快速發展既為各國各行業帶來了機遇，也提出了諸多挑戰。對我們而言，人工智能的興起既是需要應對的挑戰，更是推動能源產業轉型升級的重要機遇。



任育之說，“算力的盡頭是電力”這一觀點，深刻揭示了算力與能源之間的緊密關聯，也凸顯了人工智能發展對能源供給的巨大需求，這無疑對我國能源保障工作提出了更高要求。近年來，我國人工智能產業高速發展，算力相關用電量持續大幅增長。數據顯示，今年1－10月，我國互聯網數據服務用電量同比增長43%；隨著中國式現代化推進，全社會用電量保持剛性較快增長，其中人工智能與算力需求是重要拉動因素，這對我國能源發展規劃提出了更為嚴苛的要求。



任育之表示，為有效應對這一形勢，我們主要從三方面統籌推進相關工作：一是保障總量供給。我們正在開展的十五五能源電力規劃裡面，也充分考慮了電力的用電需求，統籌人工智能各種應用場景和用電的特性，精細預測用電增長，相應部署電力保障的一些任務。

