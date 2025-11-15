絲帶牽情　冬奧場館見證兩岸家庭深聯結

“絲帶牽兩岸 同心向未來”在京兩岸婚姻家庭聯誼活動上孩子與家長共同操控機器人對抗賽（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京12月22日電（實習記者 邱姿爽）12月21日，由北京海峽兩岸民間交流促進會主辦的“絲帶牽兩岸 同心向未來”在京兩岸婚姻家庭聯誼活動在國家速滑館成功舉辦，在京兩岸婚姻家庭代表共50餘人參加活動。



北京市台辦副主任、一級巡視員劉先傳來到國家速滑館同嘉賓們一起參訪體驗，並代表市台辦向各位嘉賓致以節日的問候和祝福。劉先傳表示：“北京市台辦始終關心關注在京台胞的生活、學習和工作狀況，致力為大家排憂解難，大家有需要及時跟我們溝通反映，北京市台辦一定會第一時間幫助大家解決問題、滿足需求。兩岸婚姻家庭是‘兩岸一家親’的生動體現，我們會繼續加強服務、促進融合，增強台胞在京生活的獲得感和幸福感。”



活動安排嘉賓參觀國家速滑館，作為2022年北京冬奧會唯一新建冰上競賽場館和2008年北京奧運會射箭和曲棍球的比賽場地，大家深入探索了國家速滑館的低碳設計、科技內涵與奧運精神，滑冰體驗和陸地冰壺體驗更是讓各位嘉賓感受到雙奧精神在這裡匯聚，冰雪運動從這裡傳承和發揚。人形機器人動作展示與舞蹈表演精彩紛呈，嘉賓們通過觀看全自主AI人形機器人拳擊比賽，參與機器人交流互動，聽取專題課程，深深地被大陸的高科技發展水平所震撼。在“X－STAR外星科考站”，通過沉浸式工程實踐培養了青少年的科學思維和工程能力，讓各位嘉賓流連忘返。通過互動與溝通，加強了家庭成員情感交流和共同協作能力，增強了家庭凝聚力。



同時，北京市民政局專家劉樹雙老師還為大家帶來了健康家庭專題講座，幫助家庭成員間更加深入的瞭解彼此，打破誤解與隔閡、增進理解與尊重，促進家庭成員心靈契合。講座上，一名來自台灣的父親分享了一張充滿溫情的家庭畫作。畫中，台灣“虎”爸爸寬厚的脊背上穩穩地坐著來自大陸“兔”媽媽、“兔”姐姐和“蛇”妹妹，一家四口的生肖巧妙融入畫面。談到創作靈感，這位父親表示，想借助十二生肖的寓意，傳達出自己身為家中頂梁柱，願用肩膀扛起所有家人的守護之心。畫作的溫情與巧思令現場眾人連連稱讚，專家劉樹雙老師也解讀道，這幅畫作不僅是兩岸婚姻家庭日常生活的縮影，更映射出融洽的家庭關係——父親將每位家人都放在心上，以主動付出詮釋著家庭責任，正是跨越地域的親情和愛意的最好見證。



活動中，兩岸婚姻家庭的朋友們分享了在京工作、學習和生活等方面的體驗和感悟，期待著2026年兩岸交流交往更加熱絡。台胞許先生表示，自己在北京居住多年，親眼看到了北京社會的飛速發展，高科技應用給生活帶來的諸多便利，越來越多的台灣朋友希望來到北京參訪交流、工作學習。台胞簡女士表示，參觀冬奧場館感觸更多，才知道原來舉辦奧運會也需要高科技，正是因為祖國強大了，科技發展了，才能舉辦如此成功的奧運會，她深深地為此感到驕傲。台胞丁女士表示：“感謝主辦方對在京台胞的關心和關愛，我們會把北京的美好故事講給更多的台灣朋友聽，鼓勵他們來北京發展，共同開創美好生活。”