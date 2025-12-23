特朗普宣布建造“特朗普級”新型戰艦計劃

中評社香港12月23日電／美國總統特朗普22日表示，美國海軍將建造兩艘“特朗普級”新型戰艦，這將是美軍“最快、最大的戰艦”，戰鬥力將比現有艦艇“強大百倍”。



新華社報導，特朗普當天在佛羅里達州海湖莊園舉行的發布會上說，將先建造兩艘“特朗普級”戰艦，然後很快再建造8艘，總數最終將達到20到25艘。