【
大
中
小
】 【
打 印
】
特朗普宣布建造“特朗普級”新型戰艦計劃
http://www.CRNTT.com
2025-12-23 09:25:18
中評社香港12月23日電／美國總統特朗普22日表示，美國海軍將建造兩艘“特朗普級”新型戰艦，這將是美軍“最快、最大的戰艦”，戰鬥力將比現有艦艇“強大百倍”。
新華社報導，特朗普當天在佛羅里達州海湖莊園舉行的發布會上說，將先建造兩艘“特朗普級”戰艦，然後很快再建造8艘，總數最終將達到20到25艘。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
從演變角度看特朗普2.0政府對香港的角色定位
(2025-12-22 13:48:26)
美外交人員協會稱特朗普解雇拜登任命駐外大使
(2025-12-21 14:21:37)
袁鶴齡：美對台軍售的態度比較像是窮台政策
(2025-12-20 00:38:38)
網評：特朗普遏華 終以滑鐵盧收場
(2025-12-19 16:18:23)
特朗普簽署2026財年國防授權法案
(2025-12-19 15:12:50)
賣力自誇應者寥 特朗普“年終總結”引爭議
(2025-12-19 15:11:27)
特朗普政府宣佈對40國實施入境限制
(2025-12-17 09:52:11)
特朗普：封鎖所有進出委內瑞拉受制裁油輪
(2025-12-17 09:33:37)
特朗普告BBC誹謗 BBC辯稱“非故意”
(2025-12-17 08:39:38)
特朗普政府宣布對40國實施入境限制
(2025-12-17 08:38:44)