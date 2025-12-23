美司法部：特朗普同删除愛潑斯坦案文件無關

2025年7月25日，在美國首都華盛頓白宮，美國總統特朗普回答記者提問，再度否認與已故美國富商傑弗裡·愛潑斯坦案存在關聯，指責民主黨人編造假消息。（圖源：新華社） 中評社北京12月23日電／據新華社報導，美國司法部20日將前一天公布的已故富商傑弗裡·愛潑斯坦案相關文件中的一些删除，其中包括一張關聯美國總統唐納德·特朗普的照片。美國司法部副部長托德·布蘭奇21日說，删照片與特朗普無關，是為了保護受害者。



當天晚些時候，美國司法部說那張照片已經重新公布。



文件塗黑引發憤怒



美國司法部19日在其網站公布愛潑斯坦案相關文件，但將諸多內容做塗黑處理，多份長達100頁甚至更長的文件被完全塗黑。



這引起輿論批評以及案件受害者的憤怒。案件原告之一瑪麗娜·拉塞爾達對美國哥倫比亞廣播公司表示：“我們是在保護受害者，還是在保護這些精英？”



美國《紐約時報》、全國公共廣播電台、美聯社等媒體報導，在19日新公布的文件中，有16張照片20日被從司法部網站上移除。其中一張照片拍攝的似乎是愛潑斯坦家中的橱櫃：橱櫃上相框林立，擺滿了愛潑斯坦與他人的合影，下方拉開的抽屜裡同樣是一些照片和攤開的相簿，抽屜裡的一張照片是特朗普夫婦與愛潑斯坦和其前女友吉絲蘭·馬克斯韋爾的合影。



對於這張照片為何被移除，美國司法部副部長托德·布蘭奇21日在全國廣播公司一檔節目中說，移除照片“與特朗普總統沒有任何關係”，而是“出於對（照片上）那些女性的考慮”。



20日晚些時候，上述照片得以重新發布。司法部在社交媒體上說，經過審核，未發現任何愛潑斯坦案的受害人出現在照片中。