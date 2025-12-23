港IPO錄2746億稱冠　股市成交破頂

來源：大公報 中評社香港12月23日電／今年是港交所（00388）的豐收年，香港IPO市場在全球集資額重登世界第一，而且港股日均成交額更創下歷史新高，現貨市場今年首11個月日均成交額達2307億元，同比升43%。



大公報報導，港交所發表2025年回顧文章提及，截至12月19日，共有106家公司在港上市，融資總額達2746億元，其中四家公司更躋身今年全球十大新股之列。今年港交所衍生品市場也屢創佳績，截至11月30日期貨及期權日均成交合約張數創下169萬張新高紀錄，升8%。



今年在港交所上市的公司透過再融資籌集了660億美元，彰顯香港資本市場的活力和深度。另外，交易所買賣產品（ETP）市場日益壯大，截至11月底，日均成交額達376億元，較去年同期翻倍。年內，港交所迎來亞洲首批個股槓桿及反向產品上市，今年共48隻新ETP上市。



明年發力定息與貨幣產品



港交所今年繼續加強國際聯繫，包括積極拓展上市公司來源，吸引來自不同地區的發行人到香港上市，迎來了來自哈薩克斯坦、新加坡、泰國和阿聯酋等地區的發行人來港上市。港交所今年新增泰國證券交易所為認可證券交易所，亦與阿布扎比證券交易所簽署合作備忘錄，彰顯港交所致力為發行人創造充滿活力、互聯互通的市場。同時，港交所在利雅得開設辦事處，並在杜拜成立大宗商品定價子公司，突顯了集團擴大國際影響力。



展望未來，港交所正積極推動定息及貨幣產品（FIC）生態圈的發展。為了構建多元資產產品生態圈，港交所投資迅清結算控股20%股權，加深與金管局的戰略合作關係。這項戰略投資建基於雙方於今年3月簽訂的合作備忘錄，將鞏固香港作為全球債券融資中心、風險管理中心及離岸人民幣業務中心的地位，為打造充滿活力的定息及貨幣產品市場奠定基礎，使其深度及流動性均可媲美香港股票市場。



香港今年正式成為倫敦金屬交易所（LME）認可的交割地，至今年12月，香港的LME認可交割倉庫已增至13個。LME今年亦表現強勁，年初至11月30日的平均每日成交量較去年同期升6%。繼3月推出新交易平台LMEselect v10後，亦發布了旨在提升流動性與透明度的期權市場現代化計劃。LME計劃於2026年下半年初引入期權自動到期功能，預計年底推行電子期權交易。