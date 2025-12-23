特朗普任命格陵蘭島特使　美前外交官：離譜

這是12月2日在美國首都華盛頓拍攝的白宮。（圖源：新華社） 中評社北京12月23日電／據新華社報導，美國總統特朗普威脅奪取格陵蘭島的聲音剛消停沒幾天，又有新動作。他21日任命路易斯安那州州長傑夫·蘭德里為美國格陵蘭島特使，後者聲稱要讓這一丹麥自治領地成為“美國的一部分”。美國前駐俄羅斯大使邁克爾·麥克福爾批評說，這一任命“過於離譜”，堪比“墨西哥任命一個特使，讓路易斯安那州成為墨西哥的一部分”。



特朗普在社交媒體X平台上宣布這一任命，稱蘭德里“深知格陵蘭島對我們國家安全的重要性”。蘭德里當天晚些時候回應說，將以“志願者”身份為特朗普服務，“讓格陵蘭島成為美國的一部分”，並稱這一任命是“兼職”，不影響其州長的職務。蘭德里於2024年1月就任州長，任期至2028年1月。



丹麥駐美國大使館和格陵蘭島自治政府均未就此置評。



格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島。該島是丹麥自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。美國的皮圖菲克太空基地就位於該島。特朗普今年上任以來多次揚言要吞並格陵蘭島，並聲稱不排除動用武力的可能性。這一言論遭到丹麥及格陵蘭島居民譴責和反對。



今年3月28日，美國副總統萬斯率代表團訪問皮圖菲克太空基地並發表講話說，格陵蘭島對美國至關重要，美國需要確保在北極的領導作用；丹麥對格陵蘭島的安全、防務等方面“投資不足”，沒有履行應盡責任；希望格陵蘭島選擇與美國合作，格陵蘭島“在美國安全保護傘下比在丹麥安全保護傘下會好得多”。



丹麥首相弗雷澤里克森認為，萬斯的說法“不公平”。格陵蘭島自治政府總理延斯-弗雷德里克·尼爾森批評萬斯此行對格陵蘭島“缺乏尊重”，格陵蘭島不出售，也無意成為美國的一部分。