歐盟向烏克蘭撥付23億歐元援助
http://www.CRNTT.com
2025-12-23 11:37:14
中評社北京12月23日電／據央視新聞報導，當地時間22日，歐盟向烏克蘭撥付23億歐元，用於支持其財政和公共管理，這是歐盟“烏克蘭援助機制”下的第六筆定期撥款。
歐盟委員會表示，該機制是支持烏克蘭經濟復甦、改革和推進加入歐盟進程的重要工具，有助於穩定烏國家預算並推動結構性改革。
自2024年3月以來，歐盟已在該機制框架下向烏克蘭撥付268億歐元。歐盟方面稱，此次撥款基於烏克蘭在公共財政管理、司法體系、金融市場、地方分權、農業食品、關鍵原材料管理以及綠色轉型和環境保護等領域推進改革取得進展。
