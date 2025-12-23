泰國外長：將於24日與柬方商討停火細節

中評社北京12月23日電／據新華社報導，泰國外長西哈薩22日出席東盟外長特別會議後表示，歡迎恢復就泰柬停火問題展開談判，將於24日與柬埔寨舉行的邊界總委員會會議上再度探討停火細節。



圍繞泰柬局勢的東盟外長特別會議當天在馬來西亞吉隆坡召開。西哈薩會後向媒體表示，泰方期待通過雙邊方式解決相關問題。有關停火問題的討論將移交至邊界總委員會會議，並就具體執行安排進一步磋商。



東盟外長特別會議由馬來西亞外長穆罕默德主持，西哈薩、柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆以及東盟多國外長出席會議。