江門深入推進“僑都賦能”工程

珠西綜合交通樞紐江門站。（圖片來源：人民日報海外版） 中評社北京12月23日電／據人民日報海外版報導，南海之濱，珠江西岸，這裡是廣東江門。



作為中國著名僑鄉，江門擁有百年華僑史。如今，530多萬江門籍港澳台同胞和海外僑胞，遍布全球145個國家和地區。闖，是從古至今刻在江門人骨子裡的不變基因。



百餘年前，“闖金山”、赴歐洲、去拉美、下南洋，江門人憑借枕海之利，走出鄉關，在海外闖出一番聲響。



百餘年後，江門大步走在高質量發展的征途上，依舊闖勁十足。近年來，江門充分發揮獨特優勢，堅持文化引僑、平台聯僑、政策惠僑、經濟聚僑，深入推進“僑都賦能”工程，著力提升“文化交流、經貿合作、維護權益、僑務智庫”四大功能。江門市委統戰部更是在凝聚僑心僑力僑智中發揮積極作用，精心打造“同心·聚力”僑務工作品牌，切實將“僑”的優勢轉化為江門高質量發展的勝勢。



而今，“僑”的禀賦、“闖”的幹勁，正賦予江門一片嶄新氣象。



闖是姿態



江門積極建設華僑華人創新創業國家平台，提升僑都科技創新經貿合作功能。全市僑資企業中，國家高新技術企業349家、創新型企業222家、專精特新企業178家



江門人身上，天生帶著一股闖勁。

