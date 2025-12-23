漢台青年生活文化季啟幕

“聲暖冬至 創響江城”漢台青年生活文化季活動現場。（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京12月23日電／據中國台灣網報導，12月20日，“聲暖冬至 創響江城”漢台青年生活文化季在武漢市江岸區咸安坊正式啟幕。活動以“青春聯動·文化相融”為理念，匯聚20餘家在漢創業台青企業與30餘家武漢本地攤商，通過文藝演出、美食互鑒、文創展示等多元形式，打造為期三天的主題音樂市集。



啟幕活動恰逢冬至，現場氛圍熱烈。台灣青年音樂人與武漢高校學子同台獻藝，台灣特色美食專區、創意文創展區人氣十足，地道台灣小吃、兩岸特色手作集中亮相，還有冬至限定餃子、湯圓供免費品嘗。



“這次文化季為迎接冬至打造，台灣冬至也有包湯圓、吃餃子聚餐的習俗，就像過小年一樣，希望通過這場文化活動給大家帶去溫暖。”華中師範大學台灣學生陳星宇，既是文化季的策劃參與者，也是現場表演者之一。陳星宇介紹，此次特邀了多家藏在武漢街頭巷尾的台灣小吃品類商戶參展，“這些蘿蔔糕、鹽酥雞都是地道台灣味，既想讓武漢朋友感受台灣飲食文化，也想幫在漢台商多做宣傳”。



一抹青顔創始人、台灣青年劉霈霈攜融合兩岸風味的特色美食參展本次文化季。因與湖北丈夫結緣，加之對武漢本土風味的喜愛，她於2023年選擇來漢創業。“活動為我們提供了優質的展示平台，不僅讓產品獲得更多關注，還結識了不少志同道合的兩地朋友。”談及美食與文化的關聯，她認為，美食無地域之分，是文化交流的重要載體，未來將持續深耕美食創新，融入養生理念，讓兩岸融合的風味在武漢贏得更多消費者青睞。



武漢台資企業協會常務副會長蘇高明在致辭中表示，本次文化季吸引羅莎蛋糕、康師傅、街角17號姜母鴨等多元業態台企參展。他指出，武漢作為中部中心城市，區位、科創、產業、市場優勢顯著，既集聚眾多企業總部，也為台青創業發展提供廣闊舞台，希望台青企業借活動對接本地需求、優化經營模式，同時呼籲市民遊客關注體驗台企產品，助力漢台深化合作、互利共贏。



據悉，本次漢台青年生活文化季於12月19日至21日舉辦，通過兩地多元文化業態的互動呈現，為江城冬日注入活力暖意。