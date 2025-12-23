廈金通橋，金門鄉親還要等多久？

中評社北京12月23日電／據人民日報海外版報導，廈金大橋（廈門段）項目各項施工進展順利，金門鄉親日前首次組團近距離探訪施工棧橋，親身感受項目建設。眺望金門島，金門鄉親紛紛感嘆“回家的路更近了”，也連連發問“到阮厝（閩南話，指‘我家’）的橋何時才能通”？廈金通橋是大多數金門民眾的夙願，攸關金門未來的發展，為何遲遲無法實現？



早在上世紀90年代末，就有大陸學者提出修建廈金大橋的構想。多任金門縣縣長表示，廈金大橋以經濟民生為出發點，並超越單純的交通功能，成為聯結兩岸同胞情感、推動兩岸融合發展的紐帶，不僅該做而且要加速規劃。金門縣長陳福海近日直言，金門鄉親普遍希望交通更便捷，且能讓金門有更好的發展，“怎能不支持”？



金門鄉親前往廈門求學就業、投資置產，跨海往返已成生活常態；也有大量民眾祖籍金門、來到福建定居發展，便利往來是廈金兩地民眾的共同呼聲和迫切心願。廈金“小三通”航線擁有每年超百萬人次的運輸規模，卻苦於“看天吃飯”，受天氣和時段限制，停航情況時有發生。多年來，廈金兩地致力於探索興建跨海大橋的可能性，期盼讓通行變得更加穩定高效，並借此幫助金門打破地理限制，促進當地就業、產業發展，與大陸開展醫療合作、教育交流等。兩地民眾可便利通行，暢享廈金“同城生活圈”。



2018年，福建向金門供水工程正式通水，時任金門縣長提出願景，通水只是起步，未來金門還要和大陸通電、通橋，打造“新三通”。廈金大橋（廈門段）連接廈門本島和大嶝島，採用雙向四至八車道分段設計，2023年開工建設，整體輪廓如今已清晰可見，海上主線預計2026年通車。大陸方面特意預留了通往金門的橋梁接口，位於大嶝島的廈門翔安國際機場也同步預留金門專用航站樓。廈金大橋全線通車後，可通過橋體管道實現向金門送水、送電、送燃氣，改善金門發展環境。



在廈金大橋（廈門段）開工同年，金門縣“廈金大橋建設推動促進會”就“是否同意興建廈金大橋”發起投票，短短兩周就收集到700多份表態支持的聯署書。近年來，金門縣政府更是積極開展基礎性調研，進行路線、地質勘查等，做好先期技術性準備，只待相關政策落地，即可實際推動工程。



面對金門各界的民生熱望，民進黨當局偏偏逆向而行、橫加阻撓，一面以“安全審查”“技術複雜”等借口推諉拖延，一面造謠抹黑，妄稱大陸“包藏禍心”，屢屢駁回金門鄉親建橋的訴求。陸委會日前宣稱，為確保所謂“安全利益”，目前沒有任何推動兩岸通橋的政策和規劃。

