中評社北京12月23日電／光明日報發表福建省習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心副主任兼秘書長、福建社會科學院黨組書記宋建曉文章《以“回家”為名的運動 成為兩岸交流紐帶》，以下為文章內容：



棒球是一項被稱為“回家”的運動。比賽中，衹有從本壘出發，再回到本壘，才能得分。這一獨特文化意涵，讓兩岸同胞在棒球運動交流中多了一份情感共鳴。



近年來，海峽兩岸以棒球為媒，在品牌賽事、青少年互動、產業協作等領域深度實踐，探索出一條“以球促融”的創新路徑，成為兩岸交流的獨特紐帶，見證兩岸同胞血濃於水的骨肉親情和攜手共進的堅定步伐。



以棒球體育運動搭建“同心橋”



體育是人類共通的語言。棒球運動通過賽事合作、球員互動等，以潤物無聲的方式促進隔閡消解、增進共識。



2024年，承載著兩岸棒球人共同期待的福建省海鯊棒球隊正式成立，隨後以“閩台聯合組隊”的形式出征中國棒球聯賽，並以優異成績獲得聯賽首勝。這一舉措超越了單純的競技合作，正如來自台中的球隊主教練曾華偉所說，閩台選手在一起，雖然需要時間磨合，但更多的是碰撞出了“1＋1>2”的力量。賽事中，台灣球員與大陸球員通過協調配合和融通互學，不僅提升了競技水平，更潛移默化地消解了對彼此的刻板印象。當兩岸球員為同一目標揮灑汗水時，他們用最樸素的勝負規則，搭建起了最純粹的情感聯結。



常態化的棒球交流，為兩岸青少年搭建起相互交流、增進友誼的平台。從2011年起，海峽兩岸棒球交流賽已採用輪流辦賽方式，在大陸和台灣交替開展，為兩岸棒球運動員架起了一座交流的橋梁。閩台棒球交流線上活動曾以直播連線方式舉行，創造性地實現了閩台青年選手“雲聯手、雲競技”，開播累計觀看量達50萬。上海閔行區“在一起·真棒”兩岸青少年棒球研習營文化交流活動自2017年啟動，逐漸成為兩岸青少年交流的重要品牌項目。通過這一活動，兩岸青少年既提升了棒球技術、促進了彼此的成長，也在深入的文化互動與情感交流中獲得了寶貴體驗。

