吳英鵬答中評：新議員責任重大使命光榮

候任議員吳英鵬（中評社資料圖 盧哲攝） 中評社香港12月31日電（記者 盧哲）香港特區第八屆立法會即將上任，全體議員將於2026年1月1日元旦日正式宣誓。首次參選就成功獲得席位的候任議員吳英鵬在任期開始前接受中評社記者專訪表示，作為議員“新丁”，自己深感責任重大，使命光榮。



吳英鵬是香港大律師，內地律師(全國執業證)，法律博士(JD)。他擁有多項社會公職頭銜，包括廣東省政協港區委員;湖南省青年聯合會委員;香港特區選舉委員會委員等，並曾獲頒2020年“十大傑出新香港青年”。



吳英鵬對中評社記者表示，能當選立法會議員，深感責任重大，使命光榮。他介紹，本次參選提出了五點政綱，當中包括：推進大灣區規則銜接與北部都會區專屬立法，優化跨境法律服務，完善法治營商環境，協助企業拓展內地與國際市場，助力香港更好融入和服務國家發展大局；以及，積極參與國家涉外法治和國際商業規則建設，深化兩地法律與專業教育合作，大力培養具國際視野和多元背景的法律與商業人才，鞏固提升香港作為國際法律及商業樞紐的競爭力。



“這些都是我進入立法會之後需要重點推進的工作。剛公佈不久的國家‘十五五’規劃將為香港注入強勁發展動能，未來我會運用我的專業所長和政商網絡，配合特區政府推進‘十五五規則’涉港部分的落實。”



完善選舉制度後，在新選制下議員組成發生變化，人數增多，第七屆立法會內組成了多個非政黨類的合作平台。而立法會秘書處在第八屆立法會議員正式上任之前，為候任議員準備了多堂“提前課”，包括一連兩日的事務簡介會、宣誓儀式示範教學等等，為即將開始的任期做好準備。同時，特區政府與第八屆立法會候任議員交流會亦在12月中旬舉行，候任議員和政府官員參與交流。