中國外儲連升五個月　創十年新高

中評社香港1月8日電／中國外匯儲備2025年12月末達到3.3579萬億美元規模，較去年11月增長115億美元或0.34%，並連續5個月錄得增長，創2015年11月（3.43萬億美元）以來新高。國家外匯管理局指出，受主要經濟體貨幣政策、宏觀經濟數據等因素影響，去年12月美元指數下跌，全球金融資產價格漲跌互見，匯率折算和資產價格變化等因素疊加，推動外儲規模進一步增長。



大公報報導，分析稱，中國向好的經濟基本面，不斷加碼的宏觀政策，以及穩健的跨境資本流動和國際收支狀況，有助於外儲規模維持基本穩定，今年外儲規模總體料保持堅韌。



在美國經濟增長數據超預期、通脹預期引發期限溢價上行，以及美國聯儲局上月繼續降息0.25厘的背景下，全球資產價格漲跌互見。



中國民生銀行首席經濟學家溫彬觀察到，上月美元指數累跌近1.2%至98.3，主要非美貨幣兌美元表現各異；其中，歐元、英鎊兌美元分別上漲1.25%和1.84%，日圓兌美元因日本央行“鴿派”立場，以及日本首相高市早苗激進財政刺激，仍未止住跌勢。當月，受科技股回調和年末投資者獲利了結影響，美股市場整體震盪偏弱，標指按月走平，歐洲STOXX指數累漲2.4%，同期10年期美債收益率上行16基點至4.18厘。



人民幣中間價升見15個月高



去年7月至今，人民幣兌美元匯率強勢升值。特別是在去年10月中美元首會晤後，兩國相關協議逐步落地，外部不確定性隨之降低。與此同時，中國股市良好的表現帶動跨境資金回流，加之美聯儲降息進程重啟引發中美利差收斂，及年末季節性結匯需求集中釋放，均助力在岸和離岸人民幣在去年末升穿7算關，中間價亦在今年升穿7.02，創逾15個月來新高。

