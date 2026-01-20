社評：美國霸權重塑　應謹慎智慧應對

特朗普在本人社交媒體上寫道：2026年，格陵蘭島將是美國領土（圖源：特朗普個人社交媒體賬號） 中評社香港1月22日電（評論員 郭至君）2026年第一個月還沒過去，特朗普政府就連接做出兩個驚天動地的大事件，一是侵犯他國政府製造的委內瑞拉事件，二是強行索要格陵蘭島並對反對的歐洲八國以關稅手段逼迫，引發世界一片嘩然。美國無視國際法、肆意踐踏別國主權的霸凌行徑已暴露無遺，特朗普個人的張狂野心也再一次提醒我們要看明白如今走勢，並且有智慧地、有定力地應對。



一、吞併格陵蘭，特朗普“帝王式”個人野心暴露無遺。



為了給“拿下”格陵蘭島披上合法的外衣，特朗普及其團隊拋出了看似冠冕堂皇的理由：戰略咽喉、資源寶庫、政治遺產……然而，這些全然經不起推敲。作為丹麥的自治領地，格陵蘭島早已是北約防禦體系的一部分，美國也早已在島上擁有圖勒空軍基地，享有極高的軍事准入權。另外，無論是北極地區的安全局勢還是島上的礦產資源，本都不是美國一個國家說了算，現在卻淪為特朗普政府踐踏民主，藐視國際法的典型案例。



將格陵蘭島納入版圖，將是特朗普“讓美國再次偉大”口號下最耀眼的政績。日前，美國公共廣播公司記者尼克·希夫林（Nick Schifrin）在社交平台X上爆料稱，特朗普已寫信給挪威首相斯特勒，抱怨挪威沒有給自己頒發諾貝爾和平獎。特朗普聲稱，由於沒有獲得和平獎，他也不會再“優先考慮和平”。這樣赤裸裸的威脅和交易，令人咋舌，坦白來講，這就是一場為了其個人私利和“帝王式”野心，破壞國際法、踐踏別國主權、危害世界和平的冒險。

