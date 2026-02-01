陳麗麗：以創新舉措推進兩岸青年融合發展

陳麗麗（中評社資料照） 中評社香港2月2日電（作者 陳麗麗）“十五五”時期是福建高質量推進兩岸融合發展示範區建設的關鍵階段。青年是民族的希望，也是推動兩岸關係和平發展的主力軍。創新做好台灣青年工作的方式方法，提升交流品牌影響力，助力兩岸融合發展示範區建設是促進同胞心靈契合的基礎性、戰略性工程。當前福建省對台青年工作取得積極成效，但對照“高質量示範”要求，仍需在理念、機制與效能上實現系統提升。現提出以下建議：



一、推動工作格局從“交流往來”向“融合示範”轉型升級



福建對台優勢獨特，80%台胞的祖籍在福建。近年來，福建累計為台灣青年提供就業、實習崗位2.3萬餘個，吸引超6500名台灣青年來閩發展，“海峽青年論壇”等系列品牌效應初顯。但仍面臨諸多挑戰：一是品牌“散而不強”。活動眾多但缺乏具有全域帶動力的旗艦品牌；二是政策“深而不透”。部分惠台政策在基層落實中存在“溫差”，台灣青年在職業發展、生活保障等痛點堵點仍需精準疏通；三是模式“舊而不新”。傳統交流形式對追求圈層認同、注重深度體驗的Z世代青年吸引力不足。破解難題的關鍵是構建可持續、可生長、有溫度的新生態，推動從“活動式交流”向“嵌入式融合”轉型。



二、系統構建“四維一體”的融合發展新生態



建議以“文化鑄魂、產業搭橋、服務暖心、數字賦能”為支柱，構建品牌、平台、政策、數字融合的新格局。



（一）實施“品牌強基”工程，打造標誌性融合發展IP集群。



改變當前品牌零散現狀，著力構建“旗艦引領、特色支撐、基層活躍”的品牌矩陣。

