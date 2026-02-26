G19全國人大代表談兩會建議：對接十五五

香港特區立法會合作平台“G19”成員中的港區全國人大代表26日舉行記者會。左起：霍啟剛、陳振英、姚祖輝、陳曼琪、樓家強（中評社 盧哲攝） 陳曼琪議員是第十三及十四屆港區全國人大代表、十四屆港區全國人大政法小組召集人、全國婦聯執委（中評社 盧哲攝） 記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月26日電（記者 盧哲）全國兩會即將在北京召開。香港特區立法會合作平台“G19”成員中的港區全國人大代表姚祖輝、陳曼琪、陳振英、霍啟剛及樓家強議員26日舉行記者會，簡介計劃於今年兩會提出的建議，其中大部分議題緊密對接國家“十五五”規劃。



據介紹，今年全國兩會，5位港區全國人大代表合共計劃提出逾30項建議，超過一半與香港特區或粵港澳大灣區有關，也有不少為內地、全國性的議題，內容涵蓋提升香港國際金融中心、創科中心、航運中心、航空樞紐及法律樞紐發展，協助內地企業來港“拼船出海”，促進大灣區融合及深港協作，完善跨境交通，以至體育發展、糧食安全、改善基層民眾及弱勢社群生活等等，緊密對接國家“十五五”規劃，發揮香港優勢，助力國家發展。



姚祖輝議員是第十二、十三及十四屆港區全國人大代表，十四屆港區全國人大教科文衛小組召集人。他重點關注構建“大灣區組合港”模式，鞏固香港國際航運中心的議題。姚祖輝表示，香港需鞏固提升香港國際航運中心地位，航運業核心在於“量”，然而香港港口吞吐量停滯在1200多萬標箱，鄰近深圳及南沙的港口吞吐量則在2025年創新高，惟兩個內地港口均需長時間排隊等候泊位落貨。為加強粵港澳大灣區協作，打破大灣區港口間壁壘，建議建立協作與引流機制，由國家相關部門牽頭，引導南沙、深圳將部分國際中轉貨源分流至香港，讓香港吞吐量維持在1500萬標箱，並支持香港港口建設綠色與數字示範區，利用數字技術降低營運成本，設立綠色航運融資平台，推動產業轉型。



陳曼琪議員是第十三及十四屆港區全國人大代表、十四屆港區全國人大政法小組召集人、全國婦聯執委。她所提建議聚焦發揮香港優勢對接國家“十五五”規劃，內容涵蓋：鞏固香港國際法律樞紐地位、深化河套融合、構建跨境養老及養老金融體系、推動大灣區婦女協同發展、助力香港及內地企業“拼船出海”，旨在以科技金融賦能民生，增強人民幸福感。