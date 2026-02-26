廠商會展望馬年香港經濟增長3.5%

廠商會會長盧金榮率領一眾首長和會董會成員舉行傳統而熱鬧的新春團拜（中評社 盧哲攝） 廠商會會長盧金榮率領一眾首長和會董會成員舉行傳統而熱鬧的新春團拜，圖為活動上為舞獅點睛（中評社 盧哲攝） 廠商會會長盧金榮率領一眾首長和會董會成員舉行傳統而熱鬧的新春團拜（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月26日電（記者 盧哲）香港中華廠商聯合會（廠商會）26日舉行新春團拜。廠商會會長盧金榮預計香港今年本地生產總值會有3.5%增長。他認為，內需將成為今年推動香港經濟增長的主要動力源；香港融資環境將繼續改善。北部都會區的提速發展及新一份《財政預算案》推出的穩經濟、促增長政策，有助提振本地及海外對港投資信心。



當天，廠商會會長盧金榮率領一眾首長和會董會成員舉行傳統而熱鬧的新春團拜，並就馬年經濟作出預測。盧金榮致辭時表示，雖然發達經濟體仍未擺脫經濟疲弱的狀態，同時，特朗普政府的新關稅政策再次為全球貿易前景增添不確定性，但港商近年持續優化全球供應鏈布局，相信有能力應對挑戰。加上中國內地仍是全球經濟增長的主引擎，而人工智能投資熱潮亦帶動相關生產與貿易活動，進一步鞏固香港作為亞太區電子零部件貿易樞紐的地位。



盧金榮預計，今年香港貨物出口將維持增長，但增速可能放緩至單位數；而服務貿易出口受金融市場活躍及旅遊復甦帶動，料將保持強勁增長勢頭。



盧金榮認為，內需將“接棒”出口，成為今年推動香港經濟增長的主要動力源；由於本地就業市場平穩，加上美國降息勢頭料將持續，香港融資環境將繼續改善。在股市和樓市同步向好的帶動下，財富效應進一步釋放，有助刺激本地消費與投資。同時，北部都會區的提速發展及新一份《財政預算案》推出的穩經濟、促增長政策，亦有助提振本地及海外對港投資信心。