陳雲英：我有生之年會看到國家完全統一

台灣省全國人大代表陳雲英（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）台灣省全國人大代表陳雲英兩會期間在駐地接受媒體聯合採訪。在回答中評社記者提出的設立台灣光復紀念日相關問題時，陳雲英指出，設立台灣光復紀念日的重要意義是，台灣同胞應該同祖國大陸同胞一樣，做一個堂堂正正的中國人，不必在外國人的統治下過奴顔婢膝、討好承歡的生活。我們民族的恥辱已經洗雪了，民族分離的傷痕應該彌合。



去年，第十四屆全國人大常委會第十八次會議表決通過，將10月25日設立為台灣光復紀念日。



這一紀念日的設立意義何在？陳雲英指出，1945年日本戰敗投降，台灣重新回歸祖國版圖，這是在1945年全世界就已確認的事實。設立台灣光復紀念日的第一個意義就是，再次明確台灣作為一個省，是中國的領土，這是法律規定的、也是世界各國認知的。



“台灣是中國領土的一部分，”受訪中，陳雲英再三著重強調這句話。她指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，這一法律與歷史定位，自1945年台灣光復便已確立，並非今日方才明確。這些年來，在各種錯誤言論炒作下，歷史事實被刻意模糊，一些違背歷史、脫離現實的論調，本質上是推行民族分裂主義，與中華民族融合發展的大勢背道而馳。



在陳雲英看來，當前在台灣鼓吹“台獨”的勢力，天時、地利、人和均不站在他們一邊，這也是設立台灣光復紀念日的第二個意義。從天時看，分裂活動唯有在國家衰敗、內憂外患之際才有可乘之機，如今中國蒸蒸日上、國力強盛，“台獨”完全沒有任何時機與條件；從地利看，21世紀是亞洲世紀，而亞洲發展的核心動力是中國，台灣地處亞洲，不可能脫離這一時代大勢與民族復興洪流；從人和看，陳雲英在全國人大華僑委員會工作期間，每年同大量海外僑胞深入交流。她瞭解到，廣大僑胞畢生奮鬥就是期盼中國實現完全統一、民族內部不再兄弟鬩牆。