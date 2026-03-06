證監會：實現資本市場五方面新提升

中國證券監督管理委員會主席吳清答記者問。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）中國證券監督管理委員會主席吳清3月6日在十四屆全國人大四次會議舉行的經濟主題記者會上，介紹如何推進資本市場高質量發展時表示，“十五五”時期是資本市場邁向高質量發展的關鍵階段，將努力實現五個方面新提升。



吳清指出，“十四五”時期，在黨中央、國務院堅強領導下，我們會同各相關方面深入落實新“國九條”，積極應對內外部多重考驗，一體推進資本市場防風險、強監管、促高質量發展。“十四五”期間，交易所市場股債融資達到64萬億元，直接融資比重提高到31.97%，較“十三五”末提高3.2個百分點，社會融資結構正在發生深刻變化。與此同時，股債融資也為廣大投資者提供了重要的投資品、投資工具和財富管理工具。64萬億融資里有5.9萬億是股票融資，包括IPO和再融資。相對應的，在“十四五”期間，股票市場上的現金分紅也達到了10.7萬億，從另一個方面也反映了投資功能的發展。目前，A股總市值超過110萬億元，5400多家上市公司年營收額超過GDP的一半，滬深300成分股中戰略性新興產業企業權重占到45%，向新向優發展的動能不斷集聚。公募基金、社保、保險、年金等中長期資金持有A股流通市值增長超過50%，投資和融資相協調的市場功能不斷健全。對操縱市場、內幕交易、財務造假等案件作出行政處罰的數量、金額較“十三五”分別增長82%和39%，公正透明的市場生態正在進一步完善。總的看，資本市場的規模、結構、質量都在實現新的躍升，市場韌性和抗風險能力也在明顯增強，股市“風向標”的作用更加凸顯，在穩就業、穩企業、穩市場、穩預期中發揮著日益重要的功能。



吳清認為，“十五五”時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，也是資本市場邁向高質量發展的關鍵階段。“十五五”規劃對提高資本市場制度包容性、適應性，健全投資和融資相協調的資本市場功能等作出重要部署。證監會將會同有關方面不折不扣抓好落實，聚焦服務中國式現代化和金融強國建設，統籌推進防風險、強監管、促高質量發展，著力推動資本市場實現質的有效提升和量的合理增長，努力實現五個方面新提升。



一是市場更具韌性、更加穩健。穩是大局、是前提，是資本市場高質量發展的必然要求。我們將繼續推動發揮好各方合力，健全“長錢長投”的市場機制和生態，完善中國特色穩市機制建設，豐富跨周期逆周期調節的手段和機制，進一步增強市場內在穩定性。



二是制度更加包容、更加適配。我們將圍繞深化投融資綜合改革，進一步完善資本市場基礎制度，積極發展多元股權融資，拓展私募股權和創投基金退出渠道，加強債券、REITs和資產證券化市場建設，不斷豐富產品和工具，更加精准有效地服務新質生產力發展。穩步發展期貨和衍生品市場，更好滿足企業和居民風險管理需求。