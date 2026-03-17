要求護航海峽盟友反應冷淡　美國怎麼辦？

對於美國呼籲向霍爾木茲海峽派遣軍艦開展“護航”行動，各個國家的反應都很謹慎，有的甚至不回應。 中評社香港3月17日電／美國總統特朗普15日接受英國《金融時報》電話採訪時警告說，如果北約盟友在霍爾木茲海峽通航問題上不採取行動協助美國，北約將面臨“非常糟糕”的未來。他認為，歐洲是霍爾木茲海峽通航的重要受益方，“理應幫助確保那裡不會發生任何不測”。對此，盟友反應冷淡，美國是“繼續戰鬥還是設法抽身？”



16日，美國的歐洲盟友作出回應。法新社報導，英國首相斯塔默說，任何旨在重新開放霍爾木茲海峽的計劃都不會是北約的行動。德國總理默茨的發言人稱，“北約是旨在保衛領土的聯盟”，在中東發生的衝突“與北約沒有關係”。美國《紐約時報》說，對於美國呼籲向霍爾木茲海峽派遣軍艦開展“護航”行動，各個國家的反應都很謹慎，有的甚至不回應。



特朗普15日接受《金融時報》採訪時說，如果盟友對美方在霍爾木茲海峽通航問題上提出的要求“沒有回應”或“回應消極”，“我認為這對北約的未來將極為不利”。美國全國公共廣播電台（NPR）‌描述說，美國對北約盟友發出了“威脅”。



《金融時報》稱，儘管特朗普發出警告，但他對盟友是否會聽從持消極態度。他稱，自己早就說過美國會向盟友提供支持，但盟友未必會在美國需要時出手相助，“我一直認為，北約是一條單行道”。



美聯社報導，特朗普15日晚在總統專機“空軍一號”上對記者說，他已要求“約7個國家”派遣軍艦保障霍爾木茲海峽航行安全。當被問及哪些國家表態會協助時，特朗普稱，“現在還不能說”。對於拒絕協助的國家，他說“我們會記住的”。另據美國《華爾街日報》15日獨家報導，美國政府打算最早在本周宣布，多國同意組建所謂霍爾木茲海峽“護航聯盟”。不過，護航行動是否在美以與伊朗停火前就開始，仍在討論中。



《紐約時報》16日稱，對於向霍爾木茲海峽派遣軍艦，各國反應謹慎。澳大利亞基礎設施、交通、區域發展與地方政府部長凱瑟琳·金16日說，澳不打算派遣軍艦。法新社稱，波蘭、西班牙等國均排除了本國軍事參與的可能性。據日本共同社、英國路透社報導，特朗普19日將在白宮與日本首相高市早苗舉行會談，預計將直接要求派遣船艦。16日，高市在參議院預算委員會會議上說，正在綜合探討應對措施，“尚未就派遣護航船艦做出任何決定，我們正繼續研究日本可在法律框架內獨立採取哪些行動”。NPR‌說，日方暗示，在霍爾木茲海峽進行軍事部署可能不符合其法律規定。

