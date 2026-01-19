福建影視推介會在港舉辦 業界看好閩港優勢

福建影視專場（香港）推介會17日下午在香港會議展覽中心影劇院舉行（中評社 盧哲攝） 中評社香港3月18日電（記者 盧哲）作為第30屆香港國際影視展的配套活動，福建影視專場（香港）推介會17日下午在香港會議展覽中心影劇院舉行。推介會上，來自福建及香港的嘉賓均表示，閩港優勢互補，看好香港“背靠祖國、聯通世界”的優勢，希望能通過香港這個平台，多方面促進閩港合作，推動影視產業走向國際。



本次推介會由福建省委宣傳部指導、福建省電影局主辦，以 “有福電影 合作共贏” 為核心主題，通過參觀展示、政策解讀、項目推介、簽約合作等多元形式，全方位展現福建影視產業發展成果與合作潛力，搭建閩港影視深度合作的堅實橋梁。



中共福建省委宣傳部常務副部長、省電影局局長王建南，香港貿發局華南首席代表黃天偉，香港福建社團聯會主席施清流，香港電影制片家協會主席洪祖星出席並致辭。香港各界知名人士、福建影視企業代表等百餘人參加活動。



王建南表示，香港作為聯通中外的文化樞紐與國際影視重鎮，始終是福建影視揚帆出海的重要通道。此次香港國際影視展福建館的設立，已經成為展示閩派影視精品，聯結全球資源的重要平台。閩港兩地地緣相近，人緣相親，長期以來在經貿、人文等各個方面的領域往來密切，影視的合作更是結出了累累碩果。



王建南說，香港影視底蘊深厚，視野開闊，福建擁有廣闊的創作資源和蓬勃的廣大市場，優勢互補，合作潛力無限。我們期待與更多的海內外影視機構，特別是通過香港這個橋梁紐帶，能夠跟海內外的影視機構和單位攜手合作，深耕這片光影沃土，通過香港這個連接中外的門戶，讓更多鐫刻著閩港印記、展示中國精神的好故事走向世界。