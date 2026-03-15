李月：首次納入東莞 三大區域協同推進

中評社北京3月18日電（記者 林艷）“十五五”規劃涉台專章明確提及推進平潭、昆山、東莞等兩岸合作重點平台建設。南開大學台灣經濟研究所所長、教授、博士生導師李月日前接受中評社記者採訪表示，東莞首次進入重點平台名單，有助於形成區域覆蓋更廣、功能層次更清晰、產業承接更豐富的平台體系，有助於增強對不同類型台資企業和台灣同胞的承接能力。



李月表示，加入東莞是“十五五”規劃中的一個新的內容，可以從三個維度來解讀。



一是兩岸合作重點平台區域布局的進一步拓展。李月指出，過去相關平台更多集中在福建和平潭、昆山等區域，這次把東莞納入，意味著兩岸合作重點平台布局進一步延伸到粵港澳大灣區。這反映出在新形勢下，中央正在根據台胞台企在大陸布局的新變化，推動形成福建、長三角、粵港澳大灣區三大區域協同推進的新格局，從而為兩岸合作提供更廣闊的空間支撐。



二是兩岸合作產業的進一步拓寬。李月認為，東莞被納入重點平台，不只是區域範圍的擴大，也體現出兩岸合作平台在產業承接方向上的進一步拓展。昆山本身已在先進製造業合作和產業鏈協同方面具有較強基礎，東莞則依托粵港澳大灣區製造業基礎和台資企業集聚優勢，在電子信息、智能製造、科技創新等領域具有較強承接能力。東莞的加入，進一步拓寬了兩岸產業合作空間，增強不同平台之間的產業互補性，也為兩岸在先進製造、科技創新等領域深化合作提供了新的平台支撐。



三是兩岸合作平台體系的進一步完善。李月表示，東莞首次進入重點平台名單，說明中央推動兩岸合作平台建設，已經不再只是單點推進，而是更加注重多區域協同、差異化布局和功能互補。平潭更突出兩岸人員往來、經貿合作和先行先試功能，昆山更側重產業協同，東莞更偏向先進製造和科技創新合作。三者結合起來，有助於形成區域覆蓋更廣、功能層次更清晰、產業承接更豐富的平台體系，也有助於增強對不同類型台資企業和台灣同胞的承接能力。



因此，李月認為，東莞被納入重點平台名單，深層意義不只是平台數量的增加，而是兩岸合作平台布局正在從區域拓展、產業拓寬走向體系完善，這將為構建兩岸融合發展新格局提供更有力的平台支撐。