中東戰事延宕或動搖美元資產避險屬性

中評社北京3月19日電／美以伊戰事外溢效應正愈加顯著，地緣政治風險已成為影響全球資產定價的關鍵變量，或將加速全球資產配置再平衡。在此過程中，美元資產走勢不確定性增強，其傳統避險屬性開始受到更多質疑。



新華社報導，市場分析人士認為，若中東戰事延宕不休，疊加美資在戰區風險敞口較大、國際能源價格上漲或擾亂美國聯邦儲備委員會政策調整節奏、美金融市場結構性風險加大等多重因素，美元資產避險屬性或將隨之動搖。



美元資產被投資者長期視為硬通貨，具備較強流動性和避險功能。在全球地緣政治和金融體系遭遇動蕩時，美元資產往往會備受市場追捧。本輪戰事爆發以來，美元指數雖有所走強，但整體漲幅不大，且並非所有美元資產都同等獲得避險溢價，市場並未出現資金大量湧入美元資產的跡象。



路透社日前援引美國新興市場證券基金研究公司的統計數據報導，在截至11日的一周內，全球新興市場債券基金出現約11億美元資金淨流出。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數也沒有一路衝高，17日下跌0.13%，尾市收于99.574。



值得關注的是，美國10年期和2年期國債收益率近期均有所上升，這也與地緣衝突初期美債收益率下降的傳統避險邏輯不一致，引發部分市場參與者對美元資產避險屬性的質疑，有觀點將其稱為美元資產“避險失靈”。



美國企業在中東的數百億美元直接投資覆蓋能源、數字基建等關鍵領域，風險敞口較大。據路透社等媒體報導，近期伊朗無人機襲擊導致美國亞馬遜公司旗下雲計算服務平台在阿聯酋的兩座數據中心受損並引發電力中斷，部分雲服務運行受到影響。這一事件引發市場對美西方科技企業海外數字基礎設施可能被納入軍事打擊目標的擔憂。



對此，位於北京的市場研究機構啟錸研究院首席經濟學家潘向東告訴記者，若美西方數字基礎設施持續成為軍事打擊目標，美企中東資產風險定價將常態化上調，運營成本增加、回報預期下降，資產安全性與盈利預期受衝擊，科技類資產估值預計會率先承壓，進一步弱化其資產吸引力。

