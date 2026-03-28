國民黨新竹縣長初選揭曉　徐欣瑩險勝

藍委徐欣瑩28日到國民黨新竹縣黨部投票。（中評社 盧誠輝攝） 新竹縣副縣長陳見賢27日出席縣府活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社台北3月28日電／國民黨新竹縣長初選紛擾終於落幕，28日經過黨內“三七制”三成黨員投票、七成民調，新竹縣黨部於晚間6時許公布最終結果，黨員投票時，徐欣瑩一路落後，但與民調兩者加乘後，徐欣瑩50.634、陳見賢49.366，最終勝出者為徐欣瑩，逆轉勝也讓支持者現場歡聲雷動，徐欣瑩則表示終極大魔王是民進黨，會為了新竹縣更美好的未來而努力。



中時新聞網消息，開票歷時近2個小時結束，位在竹北市的新竹縣黨部開票過程偶有支持者抗議“看不清楚”、“有人路過”，讓現場氣氛一度緊張。



隨著開票作業持續，陳見賢約5時半抵達新竹縣黨部，表情輕鬆，對於媒體一擁而上，他笑著表示稍安勿躁，“選舉就是高潮迭起。”令人意外的是，民眾黨縣議員林碩彥緊跟在旁，引人聯想。



縣黨部開票作業約到傍晚5時45分結束，徐欣瑩支持者在場外爆出歡呼聲，迎接徐欣瑩到縣黨部，共同等待最終結局揭曉。



縣黨部指出，28日黨員投票，全縣13鄉鎮均設置投開票所，投票持續到下午約5時45分。經統計，號次1號的徐欣瑩一共獲得2185票、43.22%得票率，2號陳見賢則獲得2870票、56.78%得票率。縣黨部隨即由代理主委邱國樑拆封25到27日連續3天的民調結果。



首家民調由世新大學民調公布，政黨對比樣本數上，徐欣瑩為453.981、陳見賢447.842；黨內互比樣本數，徐欣瑩為447.097、陳見賢為392.742。全台公信力徐欣瑩政黨對比446.891、陳見賢345.926；黨內互比樣本數，徐欣瑩466.892、陳見賢317.958。艾普羅民調，政黨對比樣本數，徐欣瑩437.970、陳見賢380.784，黨內互比樣本數，徐欣瑩479.296、陳見賢381.584。



輸入黨員投票數，徐欣瑩2185票、陳見賢2870票，經過三七制加成計算後，徐欣瑩50.634、陳見賢49.366，由徐欣瑩勝出。