南韓觀光公社加碼中國市場 推動赴韓旅遊回暖

中評社香港3月30日電／韓聯社報導，南韓觀光公社（南韓旅遊發展局）30日表示，23日至28日在最大入境客源市場中國集中開展推廣活動，通過深化平台合作、拓展航線網路和推進郵輪佈局等舉措，帶動赴韓旅遊需求回升。



觀光公社此次以線上平台為主要抓手，25日與攜程集團簽署合作協議，借助其覆蓋40多個國家和地區、約6億用戶的渠道擴大南韓旅遊產品曝光度。在此基礎上，公社還聯動電商平台京東集團強化數據行銷，並結合阿里巴巴旗下旅遊平台飛豬開發“K-內容”主題產品，重點吸引自由行客群。



線下方面，郵輪與航空同步推進。公社方面在上海與愛達郵輪就擴大釜山、麗水停靠進行磋商，並以麗水世界島嶼博覽會為契機提出擴大麗水停靠的方案。公社還同中華航空探討開通連接大邱、清州等地的包機航線，拓展地方機場入境通道。



與此同時，公社還計劃在淡季聯合中國線上旅遊平台“去哪兒”“同程”推出促銷產品，並攜手大韓航空及在華簽證機構，打通航班供給、簽證辦理與本地推介環節，構建吸引客源的行銷機制。



南韓觀光公社社長朴聖爀表示，早日實現吸引3000萬外國遊客目標的關鍵在於在中國市場搶佔先機。今後將持續深化與主要平台合作，並聯動郵輪和航空等渠道，推動南韓遊需求回暖，帶動地方旅遊發展。