日本京都小學生詭異失蹤2周　6百人搜索未果

中評社香港4月6日電／日本京都一名11歲男學生神秘失蹤2星期，當地警方出動600人大舉搜索，期間曾在山區發現男生的書包，但至今仍未尋獲他。因案發地點監視器稀少且男童未攜帶定位裝置，目前搜索進度仍陷入膠著。



失蹤男生叫安達結希，身高約134厘米，身材偏瘦，就讀南丹市園部小學，失蹤前是小學5年級生，本月8日開學後將升讀6年級，同學透露他個性相當活潑，知道他失蹤後都很擔心。



安達是於3月26日失蹤，當天由家人開車載送上學，早上8時在距離學校200米處下車，但並未入校。校方當天早上8時30分許進行健康狀況確認時，班主任就已經注意到安達沒上課，但由於當天剛好是結業式，不是一般的上課日，因此直到中午11時50分許才打電話通知安達母親，這才發現男孩失蹤。



調查人員透露，安達並未攜帶智能手機或其他可以追蹤位置的設備。警方一共出動600人，並調取學校監視器追查其下落，但在當天所拍到的影像中都沒看到安達結希，令搜索工作難以取得進展。



3月29日，在學校西北約3公里處的山區找到安達的書包，外表沒有什麼髒污，雖然25日曾經下雨，但書包並未被淋濕。《讀賣新聞》記者從園部小學步行前往尋獲書包的地方，發現走出數百米後就沒有民宅，往山區的路上周圍都是田野，而且監視器數量也相當稀少。目前警方正搜集附近車輛的行車紀錄器影像助查。