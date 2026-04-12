伊斯蘭堡美伊談判的過程、議題及未來走向一覽

中評社北京4月12日電／新華社報導，美國和伊朗雙方代表團11日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行談判，談判于12日上午結束，雙方未達成任何協議。以下是此次談判基本情況：



——談判成員



此次談判在位於伊斯蘭堡的塞雷納酒店舉行。據報導，美方代表團約300人，伊方代表團約70人。



美國代表團核心成員包括副總統萬斯、總統特使威特科夫、特朗普總統的女婿庫什納等。



伊朗代表團由伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫率領，成員包括外交部長阿拉格齊、中央銀行行長阿卜杜勒納賽爾·赫馬提和防務委員會秘書阿里·阿克巴爾·艾哈邁迪安等。



——談判過程



巴基斯坦方面先分別與美伊代表團會談，然後是三方“面對面”談判，這是自1979年以來美伊兩國最高級別的“面對面”談判。



美方稱，談判持續21個小時。伊方說，本次談判是過去一年耗時最長的一次，總共持續了24到25個小時。



伊朗代表團10日夜間抵達伊斯蘭堡。代表團至少兩次會見巴陸軍參謀長穆尼爾，一次會見巴總理夏巴茲，進行必要協調。11日，伊朗代表團同夏巴茲會面數小時後，與美方開始談判，先由雙方主代表團進行，隨後由專家組接力磋商。



在巴方斡旋下，美伊以不同形式舉行多輪談判及相關技術性磋商，交換大量信息和文本。伊朗媒體稱，一些西方媒體對伊美談判的氛圍進行“不實描述”。關於“會議室內發生激烈衝突”“雙方成員握手”等消息，完全是美方為了在談判中掩蓋其“接連失敗和弱勢地位”而進行的媒體炒作。



多家伊媒12日凌晨報導，由於美方提出“不合理的過分要求”而伊方堅持維護國家利益，經過巴方提議並得到雙方接受，談判延長一天，12日上午將繼續進行。



不過，萬斯12日早間突然召開新聞發佈會，宣佈美方未與伊朗達成協議。萬斯隨後乘機離開伊斯蘭堡。



伊朗代表團當天晚些時候也離開巴基斯坦。

