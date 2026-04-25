揭秘中國地面空間站的硬核實力

4月24日是第十一個中國航天日，今年也是中國航天事業創建70周年。“七秩問天路 攜手探九霄”，從“神舟”問天、“嫦娥”攬月到“北斗”指路，再到“祝融”探火、“羲和”逐日，一個個飛天逐夢新紀錄的背後，是中國航天科技水平的跨越式發展。大屏幕上的這片白色建築群，就是我國航天領域首個國家重大科技基礎設施。它的占地面積將近有50個足球場大小，由哈爾濱工業大學和中國航天科技集團聯合建設，被科學家親切地稱為“地面空間站”。這些天，科研人員正在這裡為我國載人登月工程，進行相關的可靠性測試試驗。



瞄准2030年前實現中國人首次登月的目標，載人登月探測工程登月任務各項研製建設工作正在穩步推進。今年，“地面空間站”也承接了部分載人登月工程重要型號器件的試驗工作。要實現登月，首先面對的就是月表帶電月塵環境帶來的挑戰。



國家重大科技基礎設施空間環境地面模擬裝置建設副總指揮閆繼宏：“從以前阿波羅登月計劃的資料，到目前我們探月，各個國家，美國、歐盟還有中國在地面的實驗驗證，它是現在環境因素裡的頭號‘殺手’。”



為什麼月塵是登月的頭號“殺手”呢？因為月球表面受到隕石和流星的撞擊，會產生許多帶有棱角的微小顆粒，這就是月塵的主要來源。加上月球表面沒有大氣的存在，這些月塵顆粒直接受到太陽和宇宙射線照射，每個顆粒都會帶上幾千個電荷。這些帶電的有棱角的月塵顆粒懸浮在月球表面，極易黏附在航天服上。當航天員活動時，這些帶電月塵顆粒就會磨損航天服，危及航天員的生命安全和健康。



通過月塵艙模擬的帶電月塵環境，科研人員可以測試不同材質的航天服，看看哪種材質能夠更好地抵禦帶電月塵的侵襲，還可以研究月球車太陽能帆板結構，找到避免被月塵覆蓋的最佳方案。這為我國載人登月工程提供了不可或缺的地面驗證條件。



除了月塵，月球表面的極致零磁環境，也是載人登月任務必須面對的另一大挑戰。地球磁感應強度約有5萬納特，這個強磁場環境是人類健康生存的基本條件之一。但是當人類長期暴露在月球近乎為零的磁場環境中，會有什麼樣的健康風險？有研究表明，在極低磁場環境中，生物體會出現多種功能變化，而想要深入研究這些問題，首先就得在地球上復刻出一模一樣的近零磁場環境。

