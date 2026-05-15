香港首季經濟增5.9%　全年增長預測不變

香港特區政府15日發表《二零二六年第一季經濟報告》（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月15日電（記者 盧哲）香港特區政府15日表示，香港今年首季實質本地生產總值按年增長5.9%。由於中東衝突不明朗，全年增長預測不變，維持在《財政預算案》公布的2.5%至3.5%。



香港特區政府15日發表《二零二六年第一季經濟報告》和二零二六年第一季度的本地生產總值修訂數字。政府經濟顧問范婉兒在記者會上闡述二零二六年第一季的經濟表現，以及最新的二零二六年全年本地生產總值和物價預測。



受對外貿易表現持續強勁和本地需求增強所帶動，香港經濟在二零二六年第一季強勁擴張。實質本地生產總值在第一季按年增長5.9%，較上一季的4.0%增幅加快。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值明顯上升2.9%。



受全球對人工智能相關電子產品的持續需求及亞洲區內貿易往來暢旺所帶動，整體貨物出口在第一季按年實質大幅增長23.7%。服務輸出繼續按年實質穩健擴張3.5%，所有主要服務組別的輸出均見廣泛增長。



本地需求在消費和投資兩方面均有所增強。私人消費開支在第一季的增速加快，按年實質增長4.9%，反映住戶消費的復甦更加穩固。隨著經濟強勁增長，整體投資開支在第一季繼續以雙位數字擴張，按年實質上升17.7%。



勞工市場在第一季略有改善。經季節性調整的失業率較上一季進一步微跌0.1個百分點至第一季的3.7%。就業不足率亦下跌0.1個百分點至1.6%。平均就業收入在第一季繼續錄得按年增長。



港府表示，考慮到第一季的實際表現較預期強勁，以及外圍環境的潛在短期不利因素，二零二六年全年實質本地生產總值增長預測維持在《財政預算案》公布的2.5%至3.5%。由於中東衝突的規模和持續時間的實際結果存在不確定性，經濟增長的風險傾向下行。