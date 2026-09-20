現代五項女子團體奪冠　中國代表團亞運首金

9月20日，中国选手吴希瑶（左）、孟鑫在障碍比赛中。（新華社是圖片） 中評社香港9月20日電／中國代表團的第20屆亞運會首金20日在現代五項賽場產生，憑借張明煜、吳希瑤、孟鑫和付靜在女子個人賽上的出色發揮，中國隊最終站上現代五項女子團體賽的最高領獎台。



根據賽制，現代五項團體總分取各隊個人賽成績前三名選手的積分之和。當天的女子個人賽決賽中，韓國選手成承民率先在激光跑項目中衝線，獲得冠軍，中國隊張明煜和吳希瑤分獲銀牌和銅牌，孟鑫和付靜分列第五、第八名。最終，中國女隊以4318分的總分力壓韓國隊的4271分奪冠。



現代五項此次以新賽制亮相亞運賽場，新小項障礙跑取代馬術，運動員要在比賽中完成擊劍、障礙跑、游泳和激光跑四個小項。



韓國選手在擊劍比賽中率先發力，成承民和金善祐分列第一、第二名。接下來進行的障礙跑是中國隊的優勢項目，付靜以27秒39跑出決賽最快成績，吳希瑤以28秒74完賽，兩人在決賽18名選手中排名前兩位。



游泳比賽中，中國隊和日本隊平分秋色，在前六名中各占三席，但換算成比賽積分後，排名靠前的運動員並沒有拉開太大差距。成承民在最後的激光跑比賽中率先出發，表現穩健，為最終奪冠奠定優勢。



新華社報導，根據賽事規則，衹有每隊成績前三名的運動員可以站上領獎台，因此付靜在台下觀看了頒獎典禮。頒獎典禮後，女隊教練張宇招呼著中國隊所有隊員和工作人員一起拍了合照，高喊“中國隊加油”。



“我們這個項目就是一個集體項目，項目門類很多，也有各個專項的教練。所以我們的成功不只是我們幾個人，而是我們整個團隊為中國隊拿下這枚金牌。”張明煜說，“今天我們大家都很棒。”



在過去兩屆亞運會均有金牌入賬，她表示自己適應“新五項”需要克服很多困難。“從馬術改成障礙，我的障礙訓練時間比較少，所以我需要付出更多的努力。再加上跟其他人相比，我年紀稍微年長幾歲，年齡、體能上面都會有一些影響。”



“但是我想繼續走這條路，繼續努力。我會克服這些困難，我覺得這只是一時的（困難），後面我會繼續努力。”她補充道。



2006年出生的吳希瑤是四人中年齡最小的，她剛剛在名古屋度過20歲生日。首次參加亞運會的她將這枚意義非凡的金牌視作對自己努力的回報，也當作一份特別的生日禮物。



“我後面的運動生涯還很長。更希望這個禮物會是我的起點。”吳希瑤說。