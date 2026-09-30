台灣資本牽手上海科研　微顯示成果盼留滬

昀光科技董事長潘仲光（中評社 王教仁攝） 中評社上海9月30日電（記者 王教仁）昀光科技董事長潘仲光29日在上海首屆兩岸創新發展周現場接受中評社採訪並表示，企業以台灣資本、管理和市場資源對接上海科研力量，共同孵化微顯示技術。他希望相關成果能繼續留在上海完成產業化。



潘仲光向記者介紹了台灣潘氏參與大陸顯示產業發展的經歷，以及昀光科技與上海大學開展產學研合作的過程。他認為，台灣的產業經驗、資金和市場渠道，與上海的科研人才、工程能力相結合，可以縮短技術從實驗室走向市場的距離。



潘仲光表示，台灣潘氏參與大陸高科技產業發展的經歷，可以追溯至上世紀80年代。1987年，他居住在美國田納西州時，廈門有關方面曾前往當地招商。此後潘氏赴大陸考察，並於1991年在福建福清投資創辦冠捷電子。



企業落地初期，當地尚未形成成熟的外部配套體系。潘仲光回憶，台灣管理團隊來到大陸後，與大陸工程師、本土人才及供應鏈共同工作，逐步建立生產和運營體系。台灣方面帶來管理經驗、市場渠道和銷售體系，大陸方面提供工程人才、製造能力和供應鏈支持。



潘仲光表示，這段經歷使他看到，兩岸產業合作的價值並非簡單轉移生產線，而是把雙方各自積累的管理、人才、製造和市場能力結合起來。此後布局新一代顯示技術時，他仍沿用了這一合作思路。



潘仲光介紹，約20年前，台灣潘氏便曾與上海有關方面及上海大學開展顯示技術研發合作。後來企業尋找新一代微顯示技術方案時，他注意到上海大學科研團隊發表的相關論文，再次來到上海對接，並在約六年前參與設立昀光科技。