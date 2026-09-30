李政宏：從中國製造到中國創造　台企不會缺席

全國台企聯會長李政宏（中評社 王教仁攝） 中評社上海9月30日電（記者 王教仁）全國台企聯會長李政宏29日在上海首屆兩岸創新發展周現場接受中評社採訪時表示，台企已從帶著資金、技術和管理來到上海，發展到把研發與合作放在上海；從“中國製造”走向“中國創造”，台企不會缺席。



首屆兩岸創新發展周期間，李政宏圍繞台企在滬發展、兩岸產業合作及企業出海等議題回答中評社記者提問。他表示，上海具有科創、金融、物流和完整產業鏈等優勢，可以為台灣企業融入大陸發展提供新的合作空間。



談到台企在上海的發展變化，李政宏表示，台資企業是跟著上海一起成長的。發展初期，台企帶著資金、技術、管理和人才來到上海；隨著上海經濟社會及產業體系不斷發展，台企開始把研發和企業合作放在上海，使這座城市成為企業創新發展的重要基地。



“從中國製造到中國創造，台資企業都不會缺席。”李政宏表示，下一階段，台企還應加強與上海國有企業、民營企業的合作，圍繞新的產業方向共同探索，形成更加緊密的產業協作。



李政宏認為，上海在石化、生物醫藥、半導體等產業領域具有基礎，人工智能發展也已形成較為完整的產業鏈。人工智能如何進入不同產業、服務百工百業，是台資企業可以與上海方面進一步探討的合作方向。



李政宏表示，上海擁有科創、金融、物流、產業和人才等多方面資源，台灣企業可以結合自身技術、製造和市場經驗，在上海尋找合作夥伴。台企參與上海產業發展的方式，也將由單純投資設廠進一步轉向聯合研發、產業協作和市場開拓。



談及首屆兩岸創新發展周，李政宏說，活動採取“1＋5＋N”模式，本身就是一種創新。各平行研討會分別聚焦女性企業家、青年農業、數字科技等方向，為不同產業的兩岸企業和人士提供了對接機會。



李政宏表示，在新的時代趨勢以及地緣政治對產業鏈、供應鏈帶來影響的背景下，兩岸企業需要思考如何加強產業鏈融合，也需要共同關注前沿產業的發展方向。兩岸創新發展周可以成為企業尋找項目、技術和合作夥伴的平台。



李政宏認為，上海的國際化程度及產業基礎，有利於台企接觸新的產業模式。他形容上海是一座“自帶光環”的城市，營商環境、政策、產業鏈和人才優勢較為突出。台企需要的是走入上海、融入上海的契機、勇氣和機會。



對於台資企業如何借助大陸產業鏈開拓海外市場，李政宏表示，企業首先要在大陸市場練好基本功，明確自身的優勢，並了解不同海外市場真正需要什麼產品和服務。企業還要回答一個關鍵問題：走向海外後，核心競爭力在哪里。他認為，台企出海可以加強與大陸國有企業及民營大型企業合作，通過產業鏈協作降低獨自開拓市場的風險。大型企業在客戶資源、應收賬款保障和投資保護等方面具有相對優勢，台企可以依托彼此所長共同進入海外市場。



“站在巨人的肩膀上，總是能夠看得更高、看得更遠。”李政宏表示，兩岸企業應在大陸市場加強合作、完善能力，再根據自身優勢進入海外市場。通過大陸國企民企與台企之間的產業鏈融合，可以為企業出海增加保障。



李政宏表示，台灣企業過去為大陸製造業發展帶來資金、技術、管理和人才，如今兩岸產業合作的內容已經發生變化。面向新的科技和市場競爭，台企應繼續參與上海研發創新，與大陸企業共同探索新的產業和海外市場。