報告稱美聯儲管理不善致總部大樓翻修超支

這是2025年10月29日在美國首都華盛頓拍攝的美國聯邦儲備委員會大樓外景。（新華社圖） 中評社香港10月1日電／美國聯邦儲備委員會內部監察機構9月30日發布報告稱，美聯儲未能有效監管其總部大樓翻修項目，導致項目大幅超支，但無人在翻修項目中觸犯聯邦刑法。



據美國《華盛頓郵報》和英國《金融時報》報道，美聯儲理事會2020年批准了總部大樓翻修項目的13億美元預算。截至2024年12月，這一項目的預算已飆升至24億美元，其中僅建築預算便從9.21億美元升至20億美元。導致項目預算大漲的原因包括通貨膨脹、不充分競投標、設計變動等。



報告稱，該項目存在“管理缺陷”，美聯儲理事會未能採取“可用的多項措施”來更好地控制成本，但不存在“行政不當行為”。



截至今年7月，美聯儲未與承包商就該項目敲定整體最高限價。項目被分割成84個部分，其中涉及機械、電力和管道工程的4個部分比外界估算成本超出近5億美元。但美聯儲未採取措施獨立審核報價，仍繼續推進項目。直到今年1月，美聯儲理事會才從承包商處獲知項目成本預估。



此外，項目存在參與投標的分包商數量不足法定標準問題。項目啟動5年多內，項目責任方一直上報正常推進，儘管預算已超標超過10億美元，且預定完工日期已延後10次。



不過，報告稱：“在評估中沒有發現合理理由，認為發生了違反聯邦刑法的行為。”



美國總統特朗普曾就這一翻修項目抨擊前美聯儲主席鮑威爾，稱項目牽涉“犯罪行為”。2025年，白宮管理和預算辦公室指認鮑威爾要麼誤導國會，要麼就翻修項目未尋求必要審批。



美國司法部今年1月宣布對鮑威爾發起刑事調查，但哥倫比亞特區聯邦檢察官珍尼娜·皮羅4月宣布結束對該項目的調查，將其移交給美聯儲監察機構處理。



鮑威爾5月卸任美聯儲主席前，指認司法部調查實為攻擊該機構貨幣政策的借口。特朗普9月30日在報告發布後再次表示，“全是鮑威爾的錯”，應“立刻”迫使其從美聯儲理事會辭職。特朗普還要求司法部長托德·布蘭奇研究報告，“決定應做些什麼”。



美聯儲主席凱文·沃什同一天則表示，完全接受監察長有關設定最高限價、優化治理結構和開展成本審計等建議，即刻起將讓聯邦總務管理局負責該項目，並引入獨立審計核查過往成本。



代表美聯儲的律師先前曾指出，預算超標對聯邦政府大型建築項目而言並非新鮮事。美國國土安全部一建築項目2014年時已超預算15億美元，迄今尚未完工。國會大廈遊客中心、羅納德·里根大廈和國際貿易中心都是以原定預算的兩倍完工。