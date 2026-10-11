新皇崗口岸24小時通關　打造智慧口岸

深圳口岸（圖片來源：大公報） 中評社香港10月11日電／新皇崗口岸將於明日上午6時30分正式開通運行，為旅客和客運車輛提供24小時通關服務。港深兩地於今日上午在深方口岸區舉行開通儀式。



據大公報報道，“一地兩檢”疊加深港首個“合作查驗、一次放行”模式，旅客和車輛的通關時間均從約30分鐘壓縮至5分鐘左右。其中，港方公布旅客最快約20秒辦妥兩地手續，車輛最快僅需2分鐘。速度之變，源自一座口岸從硬件到軟件的全方位”“重構”。



極速通關與無縫接駁，大灣區加速聯通，”“深港半小時優質生活圈”從宏大願景變成真實的生活圖景，推動兩地民心相通。市民期待重建後的皇崗口岸為跨境出行、工作和生活帶來更多便利和更佳體驗。



新皇崗口岸最令社會期待之處，在於其通關模式的創新性變革。新口岸告別過去“兩地兩檢”與皇巴接駁的繁瑣流程，將深圳與香港的查驗窗口有機合一。旅客只需“排一次隊、查一次證”，即可在5分鐘內完成全部通關手續。這種“合作查驗、一次放行”的嶄新模式，是利用先進技術賦能、提升治理效能的典型範例。不僅大幅提升了人員通關速度，更實質性降低了兩地因法律制度、管理體制差異帶來的要素流動摩擦系數。這充分證明，在“一國兩制”之下，只要兩地敢於創新、主動對接，制度差異完全可以轉化為協同發展的獨特優勢。



據香港入境處介紹，旅客使用自助通道辦理出入境手續時間僅需約20秒。“合作查驗、一次放行”涉及深港多個單位，兩地數據格式、接口標準、安全規範各有差異。



標準互通 建設合作查驗管理系統



深圳海關所屬皇崗海關綜合業務處監控一科副科長、口岸重建專班軟件組成員餘靜波要做的，就是讓各不相同的系統開口“對話”。餘靜波介紹，各方提前規劃，研提數據採集需求和格式標準，統籌建設深港數據互通的合作查驗綜合管理系統，由系統統一採集、分發，各單位反饋驗放結果，在保證數據安全的前提下實現“一次放行”。以數字孿生智能管控平台為例，它需要對通關現場進行1︰1復刻，實時呈現旅客、車輛通關全流程，24小時不間斷智能巡查預警，因此必須接入多個業務系統的數據，而這些系統建設時間、技術標準不一，接口和口徑也不盡相同。餘靜波說，當旅客順暢地走過閘門時，那些深夜里的逐字段校對、逐項數據反覆校對的較真，便都有了意義。

