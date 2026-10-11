高雄看板爆綠議員挺柯志恩？柯辦：非團隊懸掛

中評社台北10月11日電／年底選舉進入倒數，各處競選看板林立，近日卻發現高雄林園地區出現一面力挺國民黨高雄市長參選人柯志恩的看板，但下方署名支持的竟有多名綠營高市議員，引發各界關注，許多民眾聯想是否倒戈挺柯，對此，綠營議員駁斥是被“強迫中獎”，已要求立刻下架。柯陣營則回應，非由柯志恩競選團隊懸掛。



《中時新聞網》報道，高雄林園通往屏東雙園大橋的沿海路上，近日出現以屏東同鄉會為名張掛的柯志恩看板，該看板寫著“高屏同心挺屏東女兒”，下方則署名屏東同鄉會及市議員黃柏霖、吳昱鋒、李雅芬、許采蓁、李喬如、林智鴻、湯詠瑜、李雨庭、黃敬雅、張博洋。



由於該看板署名議員僅黃柏霖、李雅芬、許采蓁同屬國民黨，其他人皆為民進黨或親綠營議員及參選人。因此，該看板引發外界聯想，是否綠營議員倒戈，轉往力挺柯志恩？



對此，張博洋痛批，昨天第一時間有人告知後，他感到滿頭問號，這比選舉抹黑文宣還有殺傷力，自己是被“強迫中獎”支持柯志恩，未取得任何授權，直接以他名字掛看板。他強調，自己屏東縣長選舉他只挺周春米，高雄市長選舉只挺賴瑞隆，已請同鄉會聯絡掛看板的“熱心人士”盡速移除，強調整排綠營議員沒人被告知，當然也不可能同意。



“本人不支持柯志恩！”湯詠瑜也強調，該面看板未經她本人同意，就擅自列出“湯詠瑜”姓名，此舉已涉嫌侵害她的姓名權，並可能涉及其他法律責任。她要求張掛者立即移除看板，呼籲市民朋友勿受誤導。



柯志恩競辦則指出，該看板並非由柯志恩競選團隊懸掛，經詢問後，屏東同鄉會目前回覆，不知是何人懸掛。她們不認同這種未取得他人同意，就擅自掛名的做法。競選活動應回歸理性，尊重各方意願，避免任何可能引發誤會的行為，共同維護公平、理性的選舉環境。