台南初選挺誰？蔡易餘：英系沒有立場

英系蔡易餘受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月1日電（記者 黃筱筠）台南市正副議長賄選案，台南地院4月29日宣判正副議長邱莉莉、林志展及民進黨前中執委郭再欽等10名被告均無罪。邱莉莉一審無罪，是否與“立委”林俊憲達成共識市長初選力挺？英系也要與林俊憲合作？民進黨英系中常委、綠委蔡易餘今天在常會後受訪表示，應該沒有，英系在台南沒有立場。議長案件側面瞭解是，當時檢察官所說的國民黨傳出有受賄的人，在法庭上供訴不一致，證據取證不足，法官才會這樣判。



民進黨台南市黨部主委選舉儼然是2026市長初選前哨戰，新潮流系綠委郭國文參選主委昨天表態選主委就不會選台南市長，2026台南市長初選，他個人且支持賴系綠委林俊憲，但身為主委會秉公處理，最終提名人選由初選民調高者出線。積極備戰台南市長初選的“正國會”綠委陳亭妃則表示，凡走過必留下痕跡，選民都在看，再次提醒，黨主席跟黨部主委是公共財，台南需要公平公正的黨部主委。



蔡易餘表示，這要回到司法案件本質，跟政治比較沒有關係。



台南市議會第四屆正副議長選舉涉嫌賄選及暴力，檢方調查後，認定郭再欽、邱莉莉與林志展等人以每票至少新台幣1千萬、恐嚇等方式，要求特定議員投票支持，偵結後依違反選罷法、刑法等罪起訴邱莉莉、林志展等10人，台南地院審理後，4月29日下午宣判，邱莉莉等10名被告均因罪證不足無罪。



2023年2月，台南地方法院更裁邱莉莉以150萬元交保，當時民進黨中評會則決議通過，將邱莉莉停止黨權3年。



邱莉莉若恢復黨權，是否有利在賴清德在未來黨職改選配票？蔡易餘表示，外界怎麼解讀無法評論，但是英系在台南沒有表態，未來台南市長佈局也沒有作為。

