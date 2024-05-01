韓國瑜晤美國民主黨訪團　強調和平最重要

韓國瑜率江啟臣會見美國民主黨州主席協會訪團。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月1日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日下午會見美國民主黨州主席協會訪團。韓國瑜致詞時表示，感謝民主黨籍的美國總統拜登多次強調台海和平，美國民主黨更多次通過友台法案。韓國瑜強調，現在對台灣同胞來說，和平是最重要且最受到關切事情。



韓國瑜今日下午會見美國民主黨州主席協會（ASDC）訪問團一行，訪團為美國8州的民主黨州主席組成，訪團團長為民主黨印地安納州長席舒默，其餘還有懷俄明州、田納西州、佛蒙特州、內華達州、科羅拉多州、南卡羅萊納州、羅德島州等7個州的民主黨州主席與會。



台灣方面與會成員包括“立法院副院長”江啟臣、國民黨“立委”陳永康、民進黨“立委”陳冠廷、台灣民眾黨“立委”麥玉珍。由於陳永康為海軍二級上將退役，更曾任“國防部”副部長，加上江啟臣也是“立法院”“外交及國防委員會”資深“立委”，兩人陪同出席，讓此次韓國瑜會見美國民主黨州主席訪團的行程，帶有濃濃軍事味。



過去韓國瑜會見美國在台協會理事主席羅森伯格、美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅時，會客室桌上都沒有放上青天白日旗與美國國旗的小型旗幟。但此次見美國民主黨州主席協會訪團，韓國瑜與舒默中間的桌子上，則見到了小面的青天白日旗與美國國旗。



韓國瑜此次會見行程致詞過程中收起其獨有的“韓式幽默”，致詞內容非常嚴謹。

