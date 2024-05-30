柯志恩：台學生水平年年下降　教育體制需改

藍委柯志恩。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月30日電（記者 俞敦平）30日上午在108課綱的公聽會上，擔任這次公聽會召委的國民黨“立委”柯志恩指出，此次公聽會的目的是聆聽第一線教師和學生的真實感受，並指出現行教育體系在基礎能力和多元發展上存在許多問題，導致學生基礎能力不足，學生學科水平年年下降。她強調，政策的改變和教師的支持是關鍵，希望此次討論能夠為教育體制帶來積極的變革。



30日上午，“立法院”教育與文化委員會召開“高級中等教育修法暨108課綱實施檢討”公聽會。台灣的108課綱自2019年8月實施以來，引發了許多爭議。包括實踐困難、政策配套不足、去中化和減少理工時數、學習歷程檔案費時成效不佳和擴大城鄉差距導致升學不公等。



擔任本次公聽會召委的柯志恩首先就強調了此次公聽會的目的是聆聽第一線教師和學生的真實感受。她提到，她作為一名擁有27年教學經驗的私立大學教授，對於課綱的初衷表示理解，但她認為在執行層面上存在許多問題需要解決。



柯志恩接著指出，現行的教育體系存在基礎能力不足的現象，高中教師批評國中教師未能充分培養學生能力，而大學教師則認為高中的教育未能達到期望。柯志恩表示，每年的學生水平都在下降，這是一個必須面對的現實問題。

