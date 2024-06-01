許晉睿：旅遊不該變籌碼　綠別太多政治

中華兩岸旅行協會理事長許晉睿接受中評社訪問。（中評社 張穎齊） 中評社台北6月1日電（記者 張穎齊）兩岸觀光交流陷入僵局，台官方決定6月如期重啟赴陸觀光“禁團令”。中華兩岸旅行協會理事長許晉睿向中評社表示，旅遊其實是最沒政治味的事務，現在搞得政府覺得很辛苦，旅遊業者更辛苦，希望賴清德別因太多政治思考，影響到觀光旅遊，旅遊市場不能當作籌碼，善意也不是高來高去的。



許晉睿，新竹人，經營46年旅遊業，1987年開始從事兩岸旅遊。曾任台北市旅行公會理事長、“中華民國”旅行業品質保障協會理事長。現任中華兩岸旅行協會理事長、台旅會（“觀光署”）董事。



賴清德31日赴台北市世貿一館出席2024TTE台北旅展，旅遊業者、各公會理事長、縣市政府“觀光局”官員都到場。許晉睿於會後午宴接受中評社訪問。



許晉睿表示，兩岸交流最沒政治味道的就屬旅遊，賴清德一直提說要台海和平、共同繁榮之類，但旅遊卻沒着落，他認為不該有什麼你要先有善意、我才看怎麼回應善意的考量，不管兩岸出現什麼變化，若賴清德能堅持旅遊要繼續走，那將會是最好的動作，可促進和平、讓兩岸關係和緩。



許晉睿說，觀光業者一直提出建議，就是希望原本的旅遊市場，別因政治思考或相關動作去影響到，政府現在祭出禁團令，但其實很多自由行、商務客人仍在兩岸走動，他還是覺得與其禁團令，真的不如大方解除，也不用刻意強調這是台灣的善意，大陸自然會看到，然後就會有所好的回應，可是政府現在弄得大家都辛苦，政府辛苦、業者更辛苦。



許晉睿指出，要瞭解到，自1987年開始，兩岸開放旅遊市場，過去30幾年來即便兩岸關係怎麼樣，都沒停過旅遊，3年前因疫情暫停，疫後更該恢復原狀，但為何如今又產生禁團令？讓旅遊市場變成籌碼？他們業者只希望別將原本的市場給破壞掉，兩陸旅遊並不是籌碼。