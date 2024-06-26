藍委問為誰而戰？顧立雄稱為“中華民國”而戰

顧立雄接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月26日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍“立委”徐巧芯今日詢問台“國防部長”顧立雄，我們是為誰而戰？顧立雄表示，為“中華民國”而戰。但徐巧芯質疑說，賴清德說“中華民國”是“台獨”，我們軍方是為“台獨”而戰嗎？顧立雄則說，我們是“中華民國”，賴清德意思是說在中國眼裡面捍衛“中華民國”就是“台獨”。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“國防部部長”顧立雄率參謀總長梅家樹報告“漢光四十號演習”規劃情形，並備質詢。並審查“立委”馬文君等21人擬具“國軍老舊眷村改建條例第三條、第五條及第五條之一條文修正草案”案。



徐巧芯質詢提及，我們軍方為哪個國家而戰？顧立雄回答表示，為“中華民國”而戰。



徐巧芯又追問，賴清德說“中華民國”也是“台獨”，那我們軍方是為“台獨”而戰嗎？顧立雄說，每個軍人都會國家人民效忠。徐詢問，那我們國家是？顧也回應，我們是“中華民國”，賴清德意思是說在中國眼裡面捍衛“中華民國”就是“台獨”。



徐巧芯則說，中華人民共和國說什麼那是他們的事，我們軍方都會為“中華民國”而戰是嗎？過去部長包括：嚴德發、邱國正、馮世寬都說了，“軍方不為“台獨”而戰，是為“中華民國”而戰”，你可以重述一次嗎？代表新部長態度。

