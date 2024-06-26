桃園兒童藝術節　張善政邀親子歡樂過暑假

桃園兒童藝術節今日舉行開幕記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園6月26日電（記者 盧誠輝）暑假將至，桃園兒童藝術節將連續兩個周末在中壢區興仁親子公園與大園區的桃園陽光劇場盛大登場，中國國民黨籍桃園市長張善政今日出席開幕記者會時邀請家中有小朋友的家庭，利用暑假的週末一起到桃園兒童藝術節欣賞充滿想像力的表演活動。



桃園兒童藝術節今日舉行開幕記者會，包括張善政、桃園市文化局長邱正生、如果兒童劇團團長趙自強等人都到場出席。



張善政表示，2024桃園兒童藝術節將在暑假的第一個假日登場，6月29日到6月30日在中壢區興仁親子公園，7月6日到7月7日在大園區的桃園陽光劇場，每日的下午4點到晚上8點，透過一系列豐富的演出及活動，讓孩子以不一樣的角度觀看世界、嘗試全新體驗，以天馬行空的想像力來展開今年的暑假。



如果兒童劇團團長趙自強指出，今年的策展理念為“啟動想像力的翅膀”，希望透過藝文體驗的參與，獲得想像力的啟發，連帶促進專注力、社交力、創造力、美學力的提升，讓小朋友能夠勇敢探索未知、擴展世界並發掘自我，以面對各式各樣的挑戰，建構情感及理性思維的橋梁、培養出豐富的生活內涵。



桃園市文化局表示，桃園兒童藝術節4天的活動共規劃34場演出及2場遊行活動，活動包含魔術、戲劇、音樂等多元類型的小型演出、故事劇場等，邀請多個桃園在地及各縣市優秀的團隊與大家一起同樂，還有涵蓋手作、體驗活動、美食的兒童市集，讓孩子體驗最歡樂的藝文時光。