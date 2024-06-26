新黨吳成典：切割“台獨”　台灣才有活路

新黨舉辦“切割台獨 台灣才有活路”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月26日電（記者 張穎齊）大陸21日發布《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》22條。新黨26日開記者會，黨主席吳成典等表示，新黨支持大陸依法嚴懲“台獨”，直指賴清德這樣的頑固“台獨”分子，倚美謀獨，恐令台灣陷入一片火海，“台獨”是死路一條，呼籲2350萬名台灣人與“台獨”切割，台灣才有活路。



新黨今日上午在黨部舉辦“切割‘台獨’ 台灣才有活路”記者會，與會的有吳成典、副主席李勝峯、林易陞、發言人陳麗玲、全委會委員吳正群、副發言人游智彬、輿情中心主任季節、作家王子芩。會後接受媒體提問。



吳成典義憤填膺表示，台灣內憂外患，ECFA有134個項目都沒了，又發生214金門撞船事件，大陸恐進行封島演習，兩岸觀光倒退沒進展，大陸潛水艇都開到澎湖海域，但藍綠白還在吵“國會”改革五法，這根本都不重要，兩岸才是最十萬火急，大陸苦口婆心希望九二共識，台灣卻不理睬，如今大陸也不講了，要知道台灣自古以來都是中國的領土，這沒爭議。大陸如今可採對“台獨”份子進行缺席審判，代表仇視大陸是死路一條，必須要兩岸和平統一，新黨31年來都沒變，反而中國國民黨兩岸政策與民進黨愈來愈相同，新黨要群起而攻之，呼籲國民黨回到兩岸正軌，別被“台獨”綁架，否則死無葬身之地。



李勝峯慷慨激昂地強調，支持大陸依法嚴懲頑固“台獨”份子，“台獨”份子以為可以倚美謀獨，但美國不值得信賴，大陸已不再相信台灣以拖待變謀獨的心態，賴清德只想討好4成民眾、不尊重6成，把台灣人當成肉盾牌，拉著全台灣人一起陪葬犧牲，台灣人並不等於“台獨”，不容許賴代表大家。美國自克林頓執政後都維持一中政策，但美國實際上是長臂管轄的始作俑者，無權干預大陸嚴懲“台獨”正當性，“台獨”別在期望美國爸爸，美國只在乎自己利益，而兩岸中國人是同文同種，不容外部勢力侵犯。



陳麗玲指出，大陸是有步驟進行策略，反分裂國家法，解決台灣問題，實現中國統一，這是屬於中國大陸內部事務，不受外部勢力干涉，根據一國兩制、台灣方案，台灣可贏得統一後很好的待遇。美國才是一直在長臂管轄，派軍艦繞行南海、東海、台海軍演，當大陸攻台時，以為美國協防是不切實際，台“國防部長”顧立雄根本不懂“國防”，可能讓台灣發生巷戰，連替代役都要學配戴手槍，少數“台獨”頑劣分子不能附和美國，讓台灣2350萬同胞陷入火海。