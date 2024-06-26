梅家樹：首度在漢光驗證“去中心化指管”

梅家樹。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月26日電（記者 黃筱筠）今年漢光演習採取狀況誘導、無劇本演練。參謀總長梅家樹今天答覆民進黨“立委”王定宇質詢表示，在接戰規定“ROE”（常設接戰規定），設定驗證的最小接戰單位將到特戰編組，甚至是單兵，規範何種情況下就可採取軍事行動。



王定宇接著說，以前漢光是用演的，現在就不能演了，這個變革是提升部隊戰力、彈性、存活率，往實戰化處理，透過演習讓各作戰單位、最小單位勇於做決定、習慣做決定。



梅家樹表示，2024年度漢光40號演習，重點將置於軍種聯合作戰及夜戰、戰力保存、整體防空、聯合截擊及聯合國土防衛作戰等。另外也將首次演練“去中心化指揮管制”及“ROE”接戰授權機制，縮短決策程序，爭取戰場主動優勢。



王定宇也關切，“去中心化指管”是指通信斷聯時才執行，還是常態性執行？梅家樹表示，“去中心化指管”重點在於快速，作戰單位依敵情判斷與授權，就能採取行動。



王定宇詢問，我們到底是在通訊鏈中斷的時候才採取授權，還是有那個授權範圍，你就可以勇於、敢於做決定，所以現在是後者嗎？那這是我們“中華民國”部隊很大的變革。



梅家樹回答說，是的，但是他還是會有一個中心化的指揮，這個不變，但是會有去中心化的行動。

