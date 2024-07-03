曲兆祥析拜登被換機率低　民主黨缺二把手

台灣中國文化大學“國家發展研究所”兼任教授曲兆祥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月3日電（記者 鄭羿菲）高齡81歲的美國總統拜登日前在辯論會表現不佳，美政壇傳出“選前換將”的聲音。台灣中國文化大學“國家發展研究所”兼任教授曲兆祥接受中評社訪問表示，拜登確實信心有所動搖，但從客觀條件來看，換掉拜登的機會不大，因民主黨內沒有二把手、明星級政治人物可以取代拜登。且即便民主黨換將，要打贏2024大選的機率，恐怕不僅沒有提高，反而比拜登選到底還低。



美國總統大選議題漸熱，代表民主黨的美國總統拜登與代表共和黨的78歲前美國總統特朗普日前進行辯論，但拜登表現超乎異常，被形容“災難級辯論”。華盛頓郵報報導，拜登在辯論會上講話支支吾吾、結巴、語無倫次，有時搞不清楚事實與數據。《紐約時報》隨即有社論呼籲拜登退選，《華盛頓郵報》、《時代雜誌》也相繼表達立場，但前美國總統奧巴馬（Barack Obama）和克林頓（Bill Clinton）都力挺拜登。



曲兆祥曾任中國文化大學政治學系副教授、台灣師範大學政治學研究所所長、1996年擔任新黨第三屆“國民大會代表”等，2001年加入親民黨，並在2014年任柯市府公務人員訓練處長，直到2018年。現為台灣新故鄉智庫協會理事、中國文化大學“國家發展研究所”兼任教授。



曲兆祥接受中評社訪問表示，拜登與特朗普這場老人家與爭議性政治人物的辯論，某種程度凸顯了美國大選的尷尬局面，包括民主黨與共和黨內都沒有新的政治人物擁有全國性的支持力度、美國面臨嚴峻的經濟問題，2人都談到通貨膨脹嚴重，但兩黨卻都沒辦法解決，基本上“美國優先”已是兩黨沒有辦法中的辦法了。

