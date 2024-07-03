宋緒康語中評：兩岸都是中國人　共同血脈

松濤社執行長、建築師宋緒康接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月3日電（記者 張穎齊）民進黨執政，推動教育、文化等“去中國化”。松濤社執行長宋緒康接受中評社訪問表示，民進黨政府要推“去中化”只是在騙票，愚昧的政客製造兩岸對立，中華文化與中國歷史是血脈的傳承，兩岸都是中國人，台灣更是中華文化遺產重鎮，但政客卻搞納粹、分化族群，顛倒是非黑白、禮義廉恥，百姓不能被騙。



宋緒康，1962年出生於香港，祖籍浙江湖州（吳興），曾就讀台灣的幼兒園，初中後到英國唸書，英國倫敦大學建築系、建築聯盟學院（AA），擁有英國皇家建築師學會資格。在陸港台都有做建築設計，10年前成立愛國社團“松濤社”。父親宋訓倫與國畫大師張大千、溥心畬，篆刻家吳昌碩等人均為好友。



宋緒康表示，中國歷史、中華文化其實並不屬於任何單一政府、朝代、大陸或台灣，這個是整體的概念，是血脈相傳的文化，不管政治如何，兩岸、台灣都沒必要排斥自己的淵源。台灣人當然是從大陸來的，不應排斥大陸，台灣人自稱不是中國人，其實滿好笑且悲哀。



宋緒康指出，文化遺產留在台灣，不能妄自菲薄。對於中華文化復興，涵蓋儒家文化基礎，但台灣面對政治選舉，被操縱得很厲害，民進黨政府一拿到權力就想“去中化”。

