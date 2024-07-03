“正國會”插旗桃園？謝瑞明：綠營派系共治

曾任民進黨桃園市黨部執行長的萬能科技大學通識教育中心兼任助理教授謝瑞明。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月3日電（記者 盧誠輝）民進黨7月21日黨職改選，牽動2026年縣市長選舉布局，外傳民進黨內派系“正國會”欲插旗桃園，恐動搖鄭文燦勢力。曾任民進黨桃園市黨部執行長的萬能科技大學通識教育中心兼任助理教授謝瑞明接受中評社訪問表示，“正國會”近期在桃園確實動作頻頻，但這都是很正常的現象，因為民進黨的最大共識就是派系共治。



根據桃園地方人士透露，民進黨桃園市議員彭俊豪的父親彭添富因為和游錫堃有私交，所以彭俊豪在去年“立委”選舉前就已加入“正國會”，後來也拉當時同樣要參選“立委”的民進黨桃園市議員劉仁照加入，近期又找民進黨桃園市議員陳睿生加入，陳這次更將代表“正國會”參選中執委。



對此，謝瑞明指出，這些傳聞在地方都有聽過，“正國會”從去年“立委”選舉前確實就已在桃園動作頻頻，這從游錫堃和林佳龍當時都曾多次到桃園賣力輔選就可看出一些端倪，但以目前“正國會”在桃園的壯大，仍不足以撼動鄭文燦的勢力。



謝瑞明，中國文化大學政治學博士，曾任民進黨第16屆黨代表，民進黨中央黨部組織部專員、民進黨桃園市黨部4任執行長、桃園市議會民進黨團辦公室10年主任，有中央地方的黨務及輔選經驗，也長期研究民進黨派系，現任萬能科技大學通識中心兼任助理教授。



謝瑞明強調，派系共治一直是民進黨的最大共識，不管中央或地方都是如此，不可能讓某一個派系獨大，當然也包括新潮流在內，所以恐怖平衡在民進黨內已經是常態。但因鄭文燦目前擔任海基會董事長，有名無權，當鄭手中不再握有行政資源的時候，勢力自然就會受到影響。

