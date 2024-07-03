中評鏡頭：高雄淨零學院助推產業轉型

“淨零學院”的櫃台。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月3日電（記者 蔣繼平）位於高雄軟體園區的“淨零學院”是為因應歐盟碳邊境調整機制（CBAM）將在2026施行，碳費將於2025年啟動徵收，首度由地方政府開設的學院，以協助傳統重工業、企業轉型。不僅指標企業中鋼、中油等包班參與課程，民進黨籍高雄市長陳其邁也拿到ISO14067碳足跡的國際證照，去年開設後可說相當的夯。



“淨零學院”位於高雄軟體園區宏泰高雄新創大樓3樓，提供臨海、林園等傳統重工業培訓諮詢服務，並符合數位、淨零“雙軸轉型”目標。一進入淨零學院，入口就有一幅大海報，上面還有蔡英文2023年落款的簽名。教室與諮詢空間設計融合綠美化，採光明亮，還有大片的落地窗，可直接欣賞高雄港的景色，空間營造相當適合共創與討論。



為了要因應《氣候變遷因應法》上路，以及碳費將於2025年啟動徵收，加上歐盟碳邊境調整機制（CBAM）將在2026正式施行，政府單位或是民間企業都必須跟上時代潮流。高雄市為台灣重工業重鎮，聚集許多鋼鐵、石化、金屬、扣件、高科技等產業供應鏈，據統計全高雄有近百家企業遭列排碳大戶，新法上路首當其衝，“淨零學院”也於去年底成立。



“淨零學院”過去開設40堂課程，吸引近1500人前來受訓，當中含21堂證照班、16堂通識班、3堂技術班。而最重要的是證照課程，“淨零學院”是台灣第一家與BSI、TUV、DNV、AFNOR等四家環境部認可的國際查驗機構合作，確保課程符合國際ISO標準，題目基本上也都是授課內容。



除了中鋼、中油、台塑、長春、協勝發、李長榮等在地指標企業派員聽課，甚至包班參與，高雄市政府也紛紛響應。民進黨籍高雄市長陳其邁2日就提到，高雄淨零學院已有超過1000人受訓、超過600位學員拿到國際證照，他自己也在半月前拿到ISO14067碳足跡的國際證照，他也要求市府局處首長都必須取得淨零與數位轉型的相關跨領域學習。